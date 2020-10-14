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لاعب هلالي قادمًا من الأرجنتين بديلا لإدواردو
منذ 5 ساعات
4125
ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن استقرار نادي الهلال على أحد نجوم الأرجنتين ليحل بديلا للبرازيلي كارلوس إدواردو.
ومن المتوقع حسم أمر اللاعب الأرجنتيني نهاية الاسبوع المقبل.
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أحدث التعليقات
سعدالنويصر
(اللاعب سلطان حسن الروقي العتيبي) بناخي رئيس الهلال و ابن عمه ههههههههه وماخفي كان اعظم .... المفروض يسمونه نادي العتبان ههههه راحت على منفوحه
تركي ابن حميد
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وكل من له حق علينا وجميع المسلمين.
خالد
يا امة ضحكت من جهلها الامم ....... مزادات صقور وبعارين وغنم ودجاج ....... والعالم يصنع صواريخ
تركي ابن حميد
جيل يخوف.....
خالد
شكله سينما . وياليت ياصدى تركزون على عدونا الاول ( اليهود ) يكون افضل
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