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لاعب هلالي قادمًا من الأرجنتين بديلا لإدواردو

Time منذ 55 دقيقة
Views 1633
لاعب هلالي قادمًا من الأرجنتين بديلا لإدواردو

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر عن استقرار نادي الهلال على أحد نجوم الأرجنتين ليحل بديلا للبرازيلي كارلوس إدواردو.

ومن المتوقع حسم أمر اللاعب الأرجنتيني نهاية الاسبوع المقبل.

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أحدث التعليقات

QLQ
... الاخ شاطح مسوي صتم لجون بايدن ويفكرة ترانب
QLQ
... ما الفائدة من استقداد الكم الهائل من العمالة السائبة
دنيا دوراه
من الخطأ قتلها قبل التاكد من سلوكها اين تذهب بالامكان مراقبتها اين تذهب استعجلتم في قتلها عليكم اللعنه مجرمون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏انتهت اجمل روايه كلاعب وعاشق وعضو شرف داعم اكثر ما يواسي فقدانه اعتزاله بعشقه وعرينه وداعا ابو عمر😥
فبصل
نظحك يعني؟؟

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