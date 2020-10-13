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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ولي العهد وبوتين حول أسواق البترول

Time منذ 40 دقيقة
Views 1375
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ولي العهد وبوتين حول أسواق البترول

الرياض (صدى):
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوضاع الأسواق البترولية العالمية، والجهود المبذولة لتحقيق استقرارها وتوازنها، والمحافظة عليها؛ لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وقد اتفقت وجهات نظر الجانبَين على أهمية مواصلة جميع الدول المنتجة للبترول التعاون والالتزام باتفاق أوبك بلس لتحقيق هذه الأهداف لما فيه صالح المنتجين والمستهلكين معًا.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا دكتور هذا مو ضرس عقل إلى ضرس بلا عقل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا دكتور هذا مو ضرس عقل إلى ضرس بلا عقل

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