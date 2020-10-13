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تعديل اسم الهيئة العليا للفروسية

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تعديل اسم الهيئة العليا للفروسية

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء، قرارًا بالموافقة على تعديل اسم ( الهيئة العليا للفروسية ) ليكون ( هيئة الفروسية ).

كما وافق على تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5 / 9 / 1441هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة ليكون على النحو الوارد في القرار.

وفي الجلسة ذاتها تمت الموافقة على إضافة ممثل من كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى عضوية مجلس التجارة الإلكترونية.

واعتمد المجلس النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني، بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا دكتور هذا مو ضرس عقل إلى ضرس بلا عقل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا دكتور هذا مو ضرس عقل إلى ضرس بلا عقل

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