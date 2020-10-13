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الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لانطلاق الدوري

Time منذ ساعة
Views 1565
الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لانطلاق الدوري

ماجد محمد (صدى):
أدى لاعبو نادي الهلال اليوم تدريباتهم الرياضية استعدادا للموسم الرياضي المقبل ، وملاقاة فريق العين، أول الأسبوع القادم، وذلك لمدة 100 دقيقة تكتيكية لياقية.

وأدى اللاعبون تدريبات فنية متنوعة في البداية، وقد فرض المدير الفني رازافان لوشيسكو" جمل فنية تكتيكية،وتدريبات لياقية، فيما أدى سالم الدوسري وسلمان الفرج وحمد العبدان مرانا لياقيا بالجري حول الملعب.

واختتم رازافان المران الذي كان متابعا له رئيس النادي الأستاذ "فهد بن نافل" بمناورة على جزء من الملعب.

ويواصل نادي الهلال تدريباته غدا استعداد لملاقاة ضيفه " العين" السبت المقبل.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مبروووك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا دكتور هذا مو ضرس عقل إلى ضرس بلا عقل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا دكتور هذا مو ضرس عقل إلى ضرس بلا عقل

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