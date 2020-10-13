بالفيديو.. طفلة تنقذ والدها بذكاء في حائل وتفاجيء مذيع "الراصد"

حائل (صدى):
كرم مدير عام هيئة الهلال الأحمر بحائل الطفلة غلا ماجد الشمري، بعد إنقاذها لوالدها، إثر تعرضه لوعكة صحية.
وفي التفاصيل أن الطفلة غلا ذات الـ11 عام اتصلت بهيئة الهلال الأحمر، وأبلغت عن الوعكة الصحية التي حدثت لوالدها وأبلغتهم بالحالة كما هي، فوصل الهلال الأحمر لإنقاذ والدها.
وعلقت غلا خلال لقاء تلفزيوني أن والدتها طلبت منها أن تتصل بالإسعاف، وبالفعل تواصلت معهم وهي تحفظ الرقم جيدا، موضحة أنها تحفظ جميع الأرقام الحكومية التي تحتاجها منها الشرطة والدفاع المدني والإسعاف حيث رددت الطفلة الأرقام.
وقال والد غلا أن الطفلة ذكية بطبعها، مقدما شكره للهيئة التي تجاوبت مع البلاغ.