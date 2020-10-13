الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. طفلة تنقذ والدها بذكاء في حائل وتفاجيء مذيع "الراصد"

Time منذ 27 دقيقة
Views 1657
Comment 1
بالفيديو.. طفلة تنقذ والدها بذكاء في حائل وتفاجيء مذيع "الراصد"

حائل (صدى):
كرم مدير عام هيئة الهلال الأحمر بحائل الطفلة غلا ماجد الشمري، بعد إنقاذها لوالدها، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وفي التفاصيل أن الطفلة غلا ذات الـ11 عام اتصلت بهيئة الهلال الأحمر، وأبلغت عن الوعكة الصحية التي حدثت لوالدها وأبلغتهم بالحالة كما هي، فوصل الهلال الأحمر لإنقاذ والدها.

وعلقت غلا خلال لقاء تلفزيوني أن والدتها طلبت منها أن تتصل بالإسعاف، وبالفعل تواصلت معهم وهي تحفظ الرقم جيدا، موضحة أنها تحفظ جميع الأرقام الحكومية التي تحتاجها منها الشرطة والدفاع المدني والإسعاف حيث رددت الطفلة الأرقام.

وقال والد غلا أن الطفلة ذكية بطبعها، مقدما شكره للهيئة التي تجاوبت مع البلاغ.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يحفظ بلادنا من كل شر
ابن حزم
طبقو اشرع الله فيهم ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
اعوذ بالله
ابن حزم
سبحان الله

أخر الأخبار

شاهد.. نجل محمد صبيحي يعلق على أنباء وفاة والده
شاهد.. نجل محمد صبيحي يعلق على أنباء وفاة والده
Time منذ 7 دقائق Views 114
روزانا اليامي وعمليات التجميل
روزانا اليامي وعمليات التجميل
Time منذ 17 دقيقة Views 212
وبعدين على هذا المزح الثقيل
وبعدين على هذا المزح الثقيل
Time منذ 19 دقيقة Views 235
هدف سعيد العويران في الارجنتين عام 1992 l
هدف سعيد العويران في الارجنتين عام 1992 l
Time منذ 21 دقيقة Views 225
بالفيديو.. طفلة تنقذ والدها بذكاء في حائل وتفاجيء مذيع "الراصد"
بالفيديو.. طفلة تنقذ والدها بذكاء في حائل وتفاجيء مذيع "الراصد"
Time منذ 27 دقيقة Views 1657
أبل تكشف مميزات أحدث هواتفها آيفون 12
أبل تكشف مميزات أحدث هواتفها آيفون 12
Time منذ 37 دقيقة Views 1580
الهلال يوقع عقوداً احترافية مع 10 لاعبين
الهلال يوقع عقوداً احترافية مع 10 لاعبين
Time منذ 45 دقيقة Views 1973
روحاني يرتدي كمامة بالخطأ ويثير السخرية
روحاني يرتدي كمامة بالخطأ ويثير السخرية
Time منذ 54 دقيقة Views 2077
رونالدو يظهر لأول مرة بعد إصابته بكورونا .. وجورجينا: "أنت ملهمي" (صورة)
رونالدو يظهر لأول مرة بعد إصابته بكورونا .. وجورجينا: "أنت ملهمي" (صورة)
Time منذ ساعة Views 1638
بالفيديو.. القبض على 10 معتدين على أجهزة الرصد الآلي بجدة
بالفيديو.. القبض على 10 معتدين على أجهزة الرصد الآلي بجدة
Time منذ ساعة Views 1720