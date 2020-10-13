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أبل تكشف مميزات أحدث هواتفها آيفون 12

Time منذ 37 دقيقة
Views 1580
أبل تكشف مميزات أحدث هواتفها آيفون 12

وكالات (صدى):
أعلنت شركة أبل عن ”أيفون 12“ IPhone 12 في مؤتمرها الافتراضي الأحدث ”هاي سبيد“ Hi,speed ، والذي عقد في مقرها في كاليفورنيا.

وكشف المدير التنفيذي لأبل عن بدء حقبة جديدة من الأيفون الداعم لشبكات الجيل الخامس فائقة السرعة.

ويأتي أيفون 12 بتصميم يشبه أيفون 4 المحبوب، وبشاشة Super Retina XDR حجمها 6.1 بوصة وضعف الدقة التي وفرها سلفه أيفون 11، حيث تحتوي الشاشة على 460 بيكسل لكل بوصة.

ويتميز أيفون 12 بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل مكونة من 7 عناصر، مما يمكن المستخدم من التقاط صورا أفضل في الإضاءة المنخفضة.

كما يأتي ”أيفون 12 ميني“ IPhone 12 mini، بشاشة 5.4 بوصة ونفس إمكانيات أيفون 12، ليصبح أصغر هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس في العالم.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يحفظ بلادنا من كل شر
ابن حزم
طبقو اشرع الله فيهم ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
اعوذ بالله
ابن حزم
سبحان الله

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