روحاني يرتدي كمامة بالخطأ ويثير السخرية

وكالات (صدى):
أثار الرئيس الإيراني حسن روحاني سخرية الشعب الإيراني بعد ظهوره وهو يرتدي كمامة طبية لمواجهة فيروس كورونا بشكل "خاطيء".
وظهر روحاني في اجتماع اللجنة الاقتصادية لحكومته وهو يرتدي الكمامة الطبية بشكل ”خاطئ“.
وأضاف الموقع:"ارتدى حسن روحاني قناعًا متعدد الأضلاع كما يبدو، وأثار سخرية العديد من وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".
وكتب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الرئيس قلب القناع رأسًا على عقب، حيث قال المدون الإيراني علي رضا عبر حسابه على ”تويتر“:“اعتذر من الجمهور، سيدي الرئيس، قناعك يبدو بشكل غريب مثل ملابسي الداخلية“.
من جانبه، قال الإعلامي في صحيفة ”همشهري“ الحكومية، محمد كرباسي، في تغريدته وهو ينشر صورة لروحاني:“ليس هناك شخص في مكتب الرئيس حسن روحاني يبلغه بضرورة أن يرتدي الكمامة بطريقة صحيحة حتى لا يبدو مثل المئزر؟“.