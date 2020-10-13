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الإطاحة بـ 4 أشخاص خلال شروعهم في تحويل أكثر من 3 مليون ريال إلى الخارج

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الإطاحة بـ 4 أشخاص خلال شروعهم في تحويل أكثر من 3 مليون ريال إلى الخارج

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على أربعة أشخاص خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3,230,725) ريالاً مجهولة المصدر إلى خارج المملكة

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة ، أسفرت - بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص ، مواطنَين ومقيمَين من الجنسية السودانية ، في العقدين الثالث والخامس من العمر.

وأوضح أن المتهمين ثبت تورطهم بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3,230,725) ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسة وعشرين ريالا.

كما أثبتت إجراءات الاستدلال الأولية ضلوع مواطن في العقد الرابع من العمر استغل وظيفته بالقطاع الخاص في تسهيل تنفيذ عمليات التحويل والتستر عليها مقابل مبالغ ماليةٍ يتقاضاها ، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
سبحان الله القطط مخلوقات جميلة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.؏ــــمـــر
بارك الله فيه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. نعم انها ليست حرباء ..
نجاة محمد
احسنتم وربنا يوفقكم

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