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وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي للرجال والنساء

Time منذ 29 دقيقة
Views 1395
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي للرجال والنساء

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضح أن الوظائف المتوفرة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

– طبيب جراحة العظام العامة.

– أخصائي علم الأمراض.

– أخصائي مراجعة الحسابات.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
سبحان الله القطط مخلوقات جميلة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.؏ــــمـــر
بارك الله فيه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. نعم انها ليست حرباء ..
نجاة محمد
احسنتم وربنا يوفقكم

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