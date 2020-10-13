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حالات يجب على المستهلك تقديم بلاغ لـ "الزكاة والدخل" عند حدوثها

Time منذ 35 دقيقة
Views 1424
حالات يجب على المستهلك تقديم بلاغ لـ "الزكاة والدخل" عند حدوثها

علي القحطاني (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن هناك حالات محدّدة يجب على المستهلك تقديم بلاغ عند حدوثها.

وأشارت الهيئة انه يجب تقديم بلاغ عند عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة أو عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات التي تم تقديمها، بالإضافة إلى عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية وعنوان المنشاة.

كما يتم تقديم بلاع في حال عدم توضيح القيمة الضريبة على الأسعار أو التوضيح أن الأسعار شاملة للضريبة، واحتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%.

بالإضافة إلى عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة أو تحصيل ضريبة من قبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
سبحان الله القطط مخلوقات جميلة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.؏ــــمـــر
بارك الله فيه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. نعم انها ليست حرباء ..
نجاة محمد
احسنتم وربنا يوفقكم

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