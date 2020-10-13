مواطن يكشف تفاصيل تصويره لعبور القمر وراء برج المملكة

حمود العنزي (صدى):
روى المصور الضوئي فيصل فهد بن زرعه،الذي وثق لحظة عبور القمر وراء برج المملكة، كيف شغف بالتصوير منذ علمته زوجته أسس التصوير وأهدته أول كاميرا احترافية، وكيف استطاع بعد محاولات مضنية إلتقاط هذة الصورة الرائعة.
وقال بن زرعه، أنه تخصص في تصوير المدن والطبيعة، وحصل على عدة شهادات وجوائز، عبر حزمة من الأعمال التي حازت على استحسان الكثير، وأحدثت صدى واسعا في المجتمع، ومن أبرزها صور العلم السعودي، التقلبات الجوية وصور القمر، وأطمح بوصول صوري عالمياً، وتشريف السعودية دوليا في معارض الفنون.
وأكد المصور أن الجمال موجود في كل مكان ، ويستطيع أي مصور إبرازه بشكل إيجابي مع ضرورة اختيار الوقت والزاوية المناسبة، فأنا أعشق المواقع ذات الجاذبية والمميز منها واحة الأحساء، ومنطقة تبوك كالديسة والبحر الأحمر، ومنطقة حائل ومنطقة عسير.
وبين بن زرعة كيف تمكن من تصوير القمر وهو بهيئة بدر وراء برج المملكة بالرياض وذلك بعد عدة محاولات مضنية ، حيث جاءت هذة الصورة من خلال 7 صور مركبة.