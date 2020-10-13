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دوجلاس كوستا يتجاهل وصفه بالمرتزق: "سعيد بالعودة لميونخ"

Time منذ 54 دقيقة
Views 1489
دوجلاس كوستا يتجاهل وصفه بالمرتزق: "سعيد بالعودة لميونخ"

وكالات (صدى):
أعرب البرازيلي دوجلاس كوستا جناح بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، عن سعادته بالعودة لميونخ، متجاهلًا؛ وصف رئيس النادي السابق أولي هونيس له بـ«المرتزق» عقب مغادرة النادي البافاري في 2017.

وعاد كوستا الأسبوع الماضي إلى بايرن ميونيخ لمدة عام على سبيل الإعارة من يوفنتوس.

وقال كوستا في تصريحات صحفية: "لم نتحدث بعد مع هونيس، بالنسبة لي هذا بات من الماضي، ما حدث فقد انتهى، أعتقد أن الموضوع انتهى، لقد نضجت في إيطاليا، لكن بصرف النظر عن ذلك لم أتغير".

يذكر أن هونيس، الذي ترك منصبه في 2019، عند رحيل كوستا قال: "الأمور لم تكن على ما يرام مع كوستا لأنه كان مثل المرتزقة قليلاً ولم نحب شخصيته".

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أحدث التعليقات

خالد
كبير الاندية السعودية وزعيم آسيا بلا منازع هو الهلال بس الغامدي يبي يشغل عالم الرياضة بكلام فاضي
ابو محمد 😎 ✍️
حلو ..
الداهيه
يا صفيحة صدى... مثل هذه الاخبار تستحق النشر والعنى.. وليس اخبار جصطنيه وبا طحطح وكوره هي للعقول اضرط من مقفى 🐞
ابوبدر
يالله ادعوك وانت المجيب انك ترحمه وتغفر له وتسكنه الجنة وتحسن خاتمتنا وتشملنا برحمتك التي وسعت كل شيء وترحم والدينا وتسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة.
محمد عبدالله
هذه ليست حرباء هذه سحلية استوائية فرق شاسع بينهما

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