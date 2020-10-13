دوجلاس كوستا يتجاهل وصفه بالمرتزق: "سعيد بالعودة لميونخ"

وكالات (صدى):
أعرب البرازيلي دوجلاس كوستا جناح بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء، عن سعادته بالعودة لميونخ، متجاهلًا؛ وصف رئيس النادي السابق أولي هونيس له بـ«المرتزق» عقب مغادرة النادي البافاري في 2017.
وعاد كوستا الأسبوع الماضي إلى بايرن ميونيخ لمدة عام على سبيل الإعارة من يوفنتوس.
وقال كوستا في تصريحات صحفية: "لم نتحدث بعد مع هونيس، بالنسبة لي هذا بات من الماضي، ما حدث فقد انتهى، أعتقد أن الموضوع انتهى، لقد نضجت في إيطاليا، لكن بصرف النظر عن ذلك لم أتغير".
يذكر أن هونيس، الذي ترك منصبه في 2019، عند رحيل كوستا قال: "الأمور لم تكن على ما يرام مع كوستا لأنه كان مثل المرتزقة قليلاً ولم نحب شخصيته".