خطوات تعطيل التحميل التلقائي من "واتساب"

وكالات (صدى):
كشف خبير تقني كيفية التخلص من امتلاء ذاكرة هاتفك بسبب الصور ومقاطع الفيديو غير الضرورية من " الواتساب ".
ويمكنك التخلص من هذا المشكلة المزعجة من خلال عدة خطوات حيث يمنح تطبيق المراسلة الفورية واتساب المستخدمين خيار تعطيل التنزيل التلقائي للمستندات ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية في مناطق محددة.
افتح التطبيق انتقل إلى الإعدادات من ثلاث نقاط على الجانب الأيمن، حدد استخدام البيانات والتخزين.
وسيكون هناك ثلاثة خيارات وهي عند استخدام بيانات الجوال، عند الاتصال بشبكة WiFi وعند التجوال، ثم قم بإلغاء تحديد جميع المربعات للصور والصوت والفيديو والمستندات، وانقر فوق موافق.