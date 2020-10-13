توقعات بسحب رعدية ممطرة على بعض أجزاء المملكة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن طقس الغد يشهد تشكل للسحب الرعدية الممطرة ، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المملكة.
وقالت الأرصاد أن السحب الرعدية ستتكون على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، و تمتد الى مرتفعات الطائف.
وأوضحت الهيئة، أنه لا يستبعد أن تمتد هذة السحب الرعدية لتشمل أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى خاصة على الأجزاء الساحلية.