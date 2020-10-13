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مكافحة المخدرات: نشاهد مدمنين في مختلف الفئات العمرية بالمملكة

Time منذ 46 دقيقة
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مكافحة المخدرات: نشاهد مدمنين في مختلف الفئات العمرية بالمملكة

عادل الحربي (صدى):
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الفئة العمرية الأكثر إدمانا للمخدرات من غيرها، والتي تتراوح ما بين سن العشرين والثلاثين.

وقال مسؤول باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أنه لا يوجد فئة مستثناه من تعاطي المخدارات، فالمستشفيات بها مرضى تحت 15 سنة وأقل، وأيضا ما بين سن الستين والسبعين، متابعا أن الفئة الأكثر طلبا للعلاج، وأكثر عرضة للإدمان هي الفئة ما بين ال20و30.

وبين المسؤول أن أكثر المواد المخدرة إنتشارا هي القات والحشيش والكبتاجون، وهناك قلق من الأدوية الموصوفة، حيث أن الإقبال العقاقير الطبية أصبح مقلقا و يسبب الإدمان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
واحد منصف
هذا عند الغرب ليس بوقاحة لانهم هكذا يعاملون المراة غالبا
ابو محمد 😎 ✍️
فنتااز الفناااتيز ..
ابو محمد 😎 ✍️
فنتااز الفناااتيز ..
ابوبدر
تابع مباريات الاهلي وبتشوف تعلق فلادان ب علي الاسمري.. صدى اخباركم مصديه😂

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