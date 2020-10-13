إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن إصابة النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا المستجد.
وأكد الاتحاد، أن " رونالدو " يشعر بصحة جيدة ولا يعاني من الأعراض، لكنه الآن يعزل نفسه ولن يلعب أي دور في مباراة البرتغال مع السويد.
وقال في بيان له: " تم استبعاد كريستيانو رونالدو من المنتخب بعد إيجابية اختبار COVID-19 ، لذلك لن يواجه السويد " .
وأضاف: "بعد ظهور الحالة الإيجابية ، خضع باقي اللاعبين لاختبارات جديدة صباح اليوم الثلاثاء، وكلها بنتيجة سلبية، وهم متاحون للتدريب بعد ظهر اليوم ".