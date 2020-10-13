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موقف الملك سعود من نجله بعدما تسبب في وفاة أحد المواطنين

Time منذ ساعة
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موقف الملك سعود من نجله بعدما تسبب في وفاة أحد المواطنين

نايف السالم (صدى):
كشف منشور قديم نشرته إحدى الصحف المحلية في عام 1374ه موقف الملك سعود بن عبدالعزيز من نجله الأمير مساعد عندما تسبب الأخير في وفاة مواطن يدعى "عامر بن رجا".

وذكر المنشور أن المواطن اعترض بشكل مفاجئ سيارة الأمير مساعد، الأمر الذى أسفر عن وفاته، مضيفة أن الملك وجه عندما علم بالحادث بإحالة القضية إلى المحكمة الشرعية، كما استدعى قاضي جدة، محمد بن الركان، وأبلغه بأن لا فرق بين ابنه وبين أى فرد من أفراد عامة الشعب.

وحث الملك قاضي جدة بأن يتساوى نجله وورثة المتوفي في المجلس والتصرف وجميع مقتضيات الخصومة الشرعية، مؤكداً بأن ما سيحكم به القضاء سينفذ في الحال.

ونوه المنشور بأن أسرة المتوفي تأكدت بأن الأمير لم يكن يقصد قتل نجلهم، وقررت التنازل عن الدعوى المقامة ضده، وقبلت الدية الشرعية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
واحد منصف
هذا عند الغرب ليس بوقاحة لانهم هكذا يعاملون المراة غالبا
ابو محمد 😎 ✍️
فنتااز الفناااتيز ..
ابو محمد 😎 ✍️
فنتااز الفناااتيز ..
ابوبدر
تابع مباريات الاهلي وبتشوف تعلق فلادان ب علي الاسمري.. صدى اخباركم مصديه😂

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