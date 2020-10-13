الأعداد السابقة للصحيفة

السوق المالية : 99 % حصة التصويت الآلي في جمعيات الشركات المدرجة

Time منذ ساعتين
Views 1197
السوق المالية : 99 % حصة التصويت الآلي في جمعيات الشركات المدرجة

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة السوق المالية , ارتفاع عدد المصوتين آلياً في جمعيات المساهمين للشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري بناء على بيانات حديثة ، الذي شهد معظمه تعليق عقد الجمعيات للشركات المدرجة في السوق المالية حضوريًا حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأشارت البيانات إلى أن النصف الأول من العام الجاري سجل ارتفاعاً في عدد المصوتين آلياً بنسبة 14% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019م، حيث مثلوا 99% من إجمالي المصوتين في جمعيات المساهمين في تلك الفترة مقابل 1% للمصوتين حضورياً. وارتفع إجمالي عدد المصوتين آلياً وحضورياً في هذه الفترة بنسبة 133%، حيث مارس معظمهم حقه بالمشاركة في أعمال جمعيات المساهمين آلياً مما أدى إلى ارتفاع مشاركة المساهمين المصوتين آلياً بنسبة 170% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019م.

وأوضحت البيانات أن عدد الجمعيات التي عقدت في النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعكس هذه البيانات وارتفاع نسب المشاركة في عدد المصوتين في جمعيات المساهمين جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الثقة في السوق المالية وذلك من خلال رفع مستويات الحوكمة وتسهيل ممارسة المساهمين حقوقهم بيسر وسهولة والمشاركة بشكل فعال في التصويت على بنود الجمعيات العامة والخاصة، لا سيما مساهمي الأقلية للشركات المساهمة المدرجة واختصار الجهد والوقت للمساهمين المتواجدين في مدن ومناطق جغرافية تبعد مسافات طويلة عن مقر انعقاد الجمعيات.

مما يذكر أن خدمة التصويت الآلي للشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية متاحة دون رسوم لجميع المساهمين منذ أبريل 2017م عبر منظومة (تداولاتي)، وتمكن الخدمة المساهمين من المشاركة في قرارات جمعيات المساهمين للشركات المدرجة كما يتيح التصويت الآلي للمساهمين فترة كافية للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها مما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الحسام
يارب تشفيها ..... شكرا لك اخ سلسبيل
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غبي احمق ..
الحسام
هذه امة محمد و هذا مؤمن بان الله لديه الجزاء
QLQ
... غريبة المفروض يجاهد زيك

أخر الأخبار

موقف الملك سعود من نجله بعدما تسبب في وفاة أحد المواطنين
موقف الملك سعود من نجله بعدما تسبب في وفاة أحد المواطنين
Time منذ دقيقتين Views 1066
فيصل دراسي يودع الرائد
فيصل دراسي يودع الرائد
Time منذ 20 دقيقة Views 1361
جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية
جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية
Time منذ 27 دقيقة Views 1517
يستاهل ماجاه
يستاهل ماجاه
Time منذ 28 دقيقة Views 340
الشايب تورط معه
الشايب تورط معه
Time منذ 29 دقيقة Views 299
بالفيديو.. سمير عبدالرؤوف: خسرت أمام الهلال وأشعر بالإهانة حتى الآن
بالفيديو.. سمير عبدالرؤوف: خسرت أمام الهلال وأشعر بالإهانة حتى الآن
Time منذ 30 دقيقة Views 1603
شبيهة نور الغندور تضعها في موقف مُحرج (صورة)
شبيهة نور الغندور تضعها في موقف مُحرج (صورة)
Time منذ 32 دقيقة Views 1244
حساب المواطن يتيح إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين
حساب المواطن يتيح إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين
Time منذ 36 دقيقة Views 1433
حقيقة احتساب توظيف المرأة برجلين
حقيقة احتساب توظيف المرأة برجلين
Time منذ 36 دقيقة Views 1483
وزارة الحج تطلق مجموعة جديدة من التصاريح في تطبيق اعتمرنا (فيديو)
وزارة الحج تطلق مجموعة جديدة من التصاريح في تطبيق اعتمرنا (فيديو)
Time منذ 40 دقيقة Views 1405