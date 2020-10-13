بعد تصريحات «بغلف وجستنية»..محمد البكيري: الأول يصف من؟ والثاني يشير إلى من؟

ماجد محمد (صدى):
علّق الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على تصريح الناقد عدنان جستنية الذي يصف فيه أحد الذين دعّموا ناديهم بملايين الريالات، بأنه "يمرض" إذا أنفق 10 آلاف ريال فقط، وتغريدة سابقة لشرفي النصر عبدالعزيز بغلف.
وقال محمد البكيري: " شرفي النصر عبدالعزيز بغلف غرد أولًا قبل 12 يوم تقريبا، وعدنان جستنيه غرد أمس " .
وتساءل: " الأول يصف من؟ والثاني يشير إلى من؟ سؤال يستحق الطرح؟ حتى لا نجد في وسطنا من يتاجر بالأخلاقيات المتناقضة، في مواضيع متشابهة. ذات تغريدات (مبهمة). والله يهدينا جميعا " .
وكتب "بغلف" في تغريدته: "العاهات السمسمية في زمن الملوخية، لأ ألوم جهل وغباء البعض بالمشاريع المستقبلية، يظنوها عقار جاهز يشتري أو سيارة كامري متشرهة ومتشرعة، شاهت الوجوه والألسن المعفنة، الغباء المستأصل ليس له إلا شهار وجاكيت مسروق للتدفئة ".
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