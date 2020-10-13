وظيفة شاغرة في مجموعة الجهاز القابضة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة الجهاز القابضة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظيفة شاغرة بمجال التأمين بمدينة الرياض، للعمل بمسمى (أخصائي التأمين).
واشترطت المجموعة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (التأمين، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات التواصل الجيد، بينما التقديم متاح بدءًا من اليوم وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وأوضحت أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنـــــــــــــا .