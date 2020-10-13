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جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية

Time منذ 26 دقيقة
Views 1517
جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية

الرياض (صدى):
كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية، للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر.

وأكدت الشركة، أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر الجاري، موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في أفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط.

وأفادت بضرورة اتباع الإرشادات واشتراطات السفر، مشيرة إلى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم (1).

يشار إلى أنه تم فتح الرحلات الدولية للفئات المستثناة فقط في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى السماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م.

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أحدث التعليقات

الحسام
يارب تشفيها ..... شكرا لك اخ سلسبيل
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غبي احمق ..
الحسام
هذه امة محمد و هذا مؤمن بان الله لديه الجزاء
QLQ
... غريبة المفروض يجاهد زيك

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