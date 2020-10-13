الرياض (صدى):
كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية، للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر.
وأكدت الشركة، أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر الجاري، موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في أفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط.
وأفادت بضرورة اتباع الإرشادات واشتراطات السفر، مشيرة إلى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم (1).
يشار إلى أنه تم فتح الرحلات الدولية للفئات المستثناة فقط في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى السماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م.