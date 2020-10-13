بالفيديو.. مواطن شاب يجعل مزرعته وجهة سياحية مذهلة في وادي بيش

جازان (صدى):
سعى مواطن شاب في وادي بيش بمنطقة جازان، إلى تحويل مزرعته إلى وجهة سياحية يستقبل فيها الزوار من داخل وخارج المملكة، وسط أشجار الموز.
وقال الشاب عبدالمحسن البحري، خلال مشاركته مع برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، أن بداياته في مجال السياحة جاءت نتيجة لحبه للرحلات والبر والزراعة وحب الطبيعة في وادي بيش، لافتًا إلى أن السياحة في وادي بيش خصوصًا وجازان عمومًا فريدة من نوعها.
وأوضح أن السائح يستطيع خوض التجارب والمغامرة داخل الوادي وزيارة مزارع الفواكه الاستوائية وقطف ثمارها بيده، مؤكدًا على تهيئة جلسات شعبية داخل المزرعة بجوار أشجار الموز، بحيث يمكن للسائح قطف الثمار وتناولها مباشرة دون أي إضافات كيميائية.