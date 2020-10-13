الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مواطن شاب يجعل مزرعته وجهة سياحية مذهلة في وادي بيش

Time منذ 58 دقيقة
Views 1655
بالفيديو.. مواطن شاب يجعل مزرعته وجهة سياحية مذهلة في وادي بيش

جازان (صدى):
سعى مواطن شاب في وادي بيش بمنطقة جازان، إلى تحويل مزرعته إلى وجهة سياحية يستقبل فيها الزوار من داخل وخارج المملكة، وسط أشجار الموز.

وقال الشاب عبدالمحسن البحري، خلال مشاركته مع برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، أن بداياته في مجال السياحة جاءت نتيجة لحبه للرحلات والبر والزراعة وحب الطبيعة في وادي بيش، لافتًا إلى أن السياحة في وادي بيش خصوصًا وجازان عمومًا فريدة من نوعها.

وأوضح أن السائح يستطيع خوض التجارب والمغامرة داخل الوادي وزيارة مزارع الفواكه الاستوائية وقطف ثمارها بيده، مؤكدًا على تهيئة جلسات شعبية داخل المزرعة بجوار أشجار الموز، بحيث يمكن للسائح قطف الثمار وتناولها مباشرة دون أي إضافات كيميائية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الحسام
يارب تشفيها ..... شكرا لك اخ سلسبيل
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غبي احمق ..
الحسام
هذه امة محمد و هذا مؤمن بان الله لديه الجزاء
QLQ
... غريبة المفروض يجاهد زيك

أخر الأخبار

موقف الملك سعود من نجله بعدما تسبب في وفاة أحد المواطنين
موقف الملك سعود من نجله بعدما تسبب في وفاة أحد المواطنين
Time منذ دقيقة Views 1054
فيصل دراسي يودع الرائد
فيصل دراسي يودع الرائد
Time منذ 19 دقيقة Views 1353
جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية
جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية
Time منذ 26 دقيقة Views 1497
يستاهل ماجاه
يستاهل ماجاه
Time منذ 27 دقيقة Views 340
الشايب تورط معه
الشايب تورط معه
Time منذ 28 دقيقة Views 294
بالفيديو.. سمير عبدالرؤوف: خسرت أمام الهلال وأشعر بالإهانة حتى الآن
بالفيديو.. سمير عبدالرؤوف: خسرت أمام الهلال وأشعر بالإهانة حتى الآن
Time منذ 30 دقيقة Views 1598
شبيهة نور الغندور تضعها في موقف مُحرج (صورة)
شبيهة نور الغندور تضعها في موقف مُحرج (صورة)
Time منذ 31 دقيقة Views 1239
حساب المواطن يتيح إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين
حساب المواطن يتيح إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين
Time منذ 35 دقيقة Views 1429
حقيقة احتساب توظيف المرأة برجلين
حقيقة احتساب توظيف المرأة برجلين
Time منذ 36 دقيقة Views 1479
وزارة الحج تطلق مجموعة جديدة من التصاريح في تطبيق اعتمرنا (فيديو)
وزارة الحج تطلق مجموعة جديدة من التصاريح في تطبيق اعتمرنا (فيديو)
Time منذ 40 دقيقة Views 1404