بالصور.. "كاريلو" يلفت نظر رازفان بأدائه مع المنتخب

نواف السالم (صدى):
لفت لاعب نادي الهلال، الدولي البيروفي أندريه كاريلو، نظر مدرب الفريق رازفان لوشيسكو، خلال مشاركته ضد باراجواي.
وأشاد "رازفان"، بمهارات لاعبه الذي سجّل ثنائية ضد باراجواي ضمن الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وقال رازفان: " أعلم أن أندريه سجل هدفين وأنا سعيد جدًا من أجله. لقد حصلت بيرو على نتيجة إيجابية خارج الوطن، أتمنى لهم التوفيق في المباراة القادمة " .
ومن المقرر أن يلعب المنتخب البيروفي الأربعاء المقبل، أمام البرازيل في الجولة الثانية من التصفيات.