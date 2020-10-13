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بالصور.. "كاريلو" يلفت نظر رازفان بأدائه مع المنتخب

Time منذ 7 دقائق
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بالصور.. "كاريلو" يلفت نظر رازفان بأدائه مع المنتخب

نواف السالم (صدى):
لفت لاعب نادي الهلال، الدولي البيروفي أندريه كاريلو، نظر مدرب الفريق رازفان لوشيسكو، خلال مشاركته ضد باراجواي.

وأشاد "رازفان"، بمهارات لاعبه الذي سجّل ثنائية ضد باراجواي ضمن الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال رازفان: " أعلم أن أندريه سجل هدفين وأنا سعيد جدًا من أجله. لقد حصلت بيرو على نتيجة إيجابية خارج الوطن، أتمنى لهم التوفيق في المباراة القادمة " .

ومن المقرر أن يلعب المنتخب البيروفي الأربعاء المقبل، أمام البرازيل في الجولة الثانية من التصفيات.

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أحدث التعليقات

منيرة الحربي
مقال متميز من قلم كاتبة تعشق التميز ، سلمت الأنامل التي خطت هذا الإبداع .. ومن حسن الإعجاب عاودت القراءة مرات عدة ، ووجدت أنه يلامس حياتنا اليومية ، التي تتطلب التجمل أحياناً ، وبذلك نجلب السعادة لأنفسنا ولمن حولنا .. جميلاً هو أحساسك الذي صورتيه لنا ، وننتظر المزيد من المقالات من قلمك المنساب بكل ماهو جميل ومميز
abdul
بس الصحيح ان عدد كبير (لا اقول الاكثرية) من الذين جاهم الضغط والسمنة وانسداد الشرايين تكون المرأة هي السبب . يكفي ان تشوف صحتهم ووسامتهم قبل الزواج وخمس سنوات بعد الزواج . مقارنة بسيطة توريك الحقيقة المُرة.
وافي
تضحكون على انفسكم رؤية الفلس والافلاس ونشر الفسق والضلال اللهم عجل بالفرج يارب العالمين
وافي
هذا المدعو وسيم يوسف داعية الضلال حبيب اسرائيل بوق الشيطان الاكبر ابن زايد عدو الاسلام
محمد
بالتوفيق يابوعلي، لاعب قمة بالاخلاق لكن ظلم اعلامياً.

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