«الصحة»: تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 500 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 326,339 حالة، فضلًا عن تسجيل 19 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5089 حالة.
وأوضح متحدث الصحة، أن منطقة مكة المكرمة سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ ٥٩ إصابة جديدة.