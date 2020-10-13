الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 2007
Comment 3
«الصحة»: تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 500 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 326,339 حالة، فضلًا عن تسجيل 19 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5089 حالة.

وأوضح متحدث الصحة، أن منطقة مكة المكرمة سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ ٥٩ إصابة جديدة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الحسام
يارب تشفيها ..... شكرا لك اخ سلسبيل
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من غبي احمق ..
الحسام
هذه امة محمد و هذا مؤمن بان الله لديه الجزاء
QLQ
... غريبة المفروض يجاهد زيك

أخر الأخبار

موقف الملك سعود من نجله بعدما تسبب في وفاة أحد المواطنين
موقف الملك سعود من نجله بعدما تسبب في وفاة أحد المواطنين
Time منذ دقيقة Views 1054
فيصل دراسي يودع الرائد
فيصل دراسي يودع الرائد
Time منذ 19 دقيقة Views 1353
جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية
جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية
Time منذ 26 دقيقة Views 1497
يستاهل ماجاه
يستاهل ماجاه
Time منذ 27 دقيقة Views 340
الشايب تورط معه
الشايب تورط معه
Time منذ 28 دقيقة Views 292
بالفيديو.. سمير عبدالرؤوف: خسرت أمام الهلال وأشعر بالإهانة حتى الآن
بالفيديو.. سمير عبدالرؤوف: خسرت أمام الهلال وأشعر بالإهانة حتى الآن
Time منذ 29 دقيقة Views 1598
شبيهة نور الغندور تضعها في موقف مُحرج (صورة)
شبيهة نور الغندور تضعها في موقف مُحرج (صورة)
Time منذ 31 دقيقة Views 1239
حساب المواطن يتيح إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين
حساب المواطن يتيح إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين
Time منذ 35 دقيقة Views 1429
حقيقة احتساب توظيف المرأة برجلين
حقيقة احتساب توظيف المرأة برجلين
Time منذ 36 دقيقة Views 1476
وزارة الحج تطلق مجموعة جديدة من التصاريح في تطبيق اعتمرنا (فيديو)
وزارة الحج تطلق مجموعة جديدة من التصاريح في تطبيق اعتمرنا (فيديو)
Time منذ 39 دقيقة Views 1404