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"فرسان للسفر" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1360
"فرسان للسفر" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة فرسان للسفر باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوقها بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مسؤول نظم ، ويشترط : بكالوريوس في تخصص تقني ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، مهارات التواصل ، إجادة الإنجليزية .

2- مصمم جرافيك : بكالوريوس في التصميم الجرافيكي ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، إجادة الإنجليزية .

3- كاتب محتوى وتسويق رقمي : بكالوريوس في التسويق ، خبرة 3 سنوات ، إجادة الإنجليزية .

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه يبدأ اليوم 13 / اكتوبر / 2020 ، وذلك على الروابط التالية على الترتيب : هنا

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أحدث التعليقات

منيرة الحربي
مقال متميز من قلم كاتبة تعشق التميز ، سلمت الأنامل التي خطت هذا الإبداع .. ومن حسن الإعجاب عاودت القراءة مرات عدة ، ووجدت أنه يلامس حياتنا اليومية ، التي تتطلب التجمل أحياناً ، وبذلك نجلب السعادة لأنفسنا ولمن حولنا .. جميلاً هو أحساسك الذي صورتيه لنا ، وننتظر المزيد من المقالات من قلمك المنساب بكل ماهو جميل ومميز
abdul
بس الصحيح ان عدد كبير (لا اقول الاكثرية) من الذين جاهم الضغط والسمنة وانسداد الشرايين تكون المرأة هي السبب . يكفي ان تشوف صحتهم ووسامتهم قبل الزواج وخمس سنوات بعد الزواج . مقارنة بسيطة توريك الحقيقة المُرة.
وافي
تضحكون على انفسكم رؤية الفلس والافلاس ونشر الفسق والضلال اللهم عجل بالفرج يارب العالمين
وافي
هذا المدعو وسيم يوسف داعية الضلال حبيب اسرائيل بوق الشيطان الاكبر ابن زايد عدو الاسلام
محمد
بالتوفيق يابوعلي، لاعب قمة بالاخلاق لكن ظلم اعلامياً.

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