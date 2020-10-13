"فرسان للسفر" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة فرسان للسفر باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوقها بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مسؤول نظم ، ويشترط : بكالوريوس في تخصص تقني ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، مهارات التواصل ، إجادة الإنجليزية .
2- مصمم جرافيك : بكالوريوس في التصميم الجرافيكي ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، إجادة الإنجليزية .
3- كاتب محتوى وتسويق رقمي : بكالوريوس في التسويق ، خبرة 3 سنوات ، إجادة الإنجليزية .
وحول موعد التقديم ، أبانت أنه يبدأ اليوم 13 / اكتوبر / 2020 ، وذلك على الروابط التالية على الترتيب : هنا
هنا
هنا