"ماغات" يكشف عيوب "جوارديولا"

وكالات (صدى):
وجه المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ، الألماني فيليكس ماغات انتقادات حادة لبيب جوارديولا خلال فترة تدريبه لبرشلونة ، مؤكداً أن الفضل في نجاح برشلونة خلال الفترة الماضية هو النجم الأرجنتيني ميسي وليس برشلونة .
وقال ماغات في تصريحات له : ميسي هو من فاز بالألقاب وليس غوارديولا، وبدون ليونيل فإن هذا النظام لم يكن لينجح مع بيب، وإلا كان فاز بدوري الأبطال مع البايرن ومانشستر سيتي منذ فترة طويلة .
وأضاف: غوارديولا كان يفوز فقط بفضل ميسي، الذي بمقدوره تغيير مسار المباراة".
وأكد أن طريقة جوارديولا لا تنجح إلا مع النجوم المتفوقين ولا يستطيع ن يدير فريق كفاءته متوسطة ويصعد به .
وكان غوارديولا مدرب برشلونة بين العامين 2008 و2012، وهي الفترة المميزة في آداء برشلونة بعكس الإنتقادات الموجهة للنادي خلال الفترة الحالية .