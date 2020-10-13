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"ماغات" يكشف عيوب "جوارديولا"

Time منذ 32 دقيقة
Views 1330
"ماغات" يكشف عيوب "جوارديولا"

وكالات (صدى):
وجه المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ، الألماني فيليكس ماغات انتقادات حادة لبيب جوارديولا خلال فترة تدريبه لبرشلونة ، مؤكداً أن الفضل في نجاح برشلونة خلال الفترة الماضية هو النجم الأرجنتيني ميسي وليس برشلونة .

وقال ماغات في تصريحات له : ميسي هو من فاز بالألقاب وليس غوارديولا، وبدون ليونيل فإن هذا النظام لم يكن لينجح مع بيب، وإلا كان فاز بدوري الأبطال مع البايرن ومانشستر سيتي منذ فترة طويلة .

وأضاف: غوارديولا كان يفوز فقط بفضل ميسي، الذي بمقدوره تغيير مسار المباراة".

وأكد أن طريقة جوارديولا لا تنجح إلا مع النجوم المتفوقين ولا يستطيع ن يدير فريق كفاءته متوسطة ويصعد به .

وكان غوارديولا مدرب برشلونة بين العامين 2008 و2012، وهي الفترة المميزة في آداء برشلونة بعكس الإنتقادات الموجهة للنادي خلال الفترة الحالية .

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أحدث التعليقات

منيرة الحربي
مقال متميز من قلم كاتبة تعشق التميز ، سلمت الأنامل التي خطت هذا الإبداع .. ومن حسن الإعجاب عاودت القراءة مرات عدة ، ووجدت أنه يلامس حياتنا اليومية ، التي تتطلب التجمل أحياناً ، وبذلك نجلب السعادة لأنفسنا ولمن حولنا .. جميلاً هو أحساسك الذي صورتيه لنا ، وننتظر المزيد من المقالات من قلمك المنساب بكل ماهو جميل ومميز
abdul
بس الصحيح ان عدد كبير (لا اقول الاكثرية) من الذين جاهم الضغط والسمنة وانسداد الشرايين تكون المرأة هي السبب . يكفي ان تشوف صحتهم ووسامتهم قبل الزواج وخمس سنوات بعد الزواج . مقارنة بسيطة توريك الحقيقة المُرة.
وافي
تضحكون على انفسكم رؤية الفلس والافلاس ونشر الفسق والضلال اللهم عجل بالفرج يارب العالمين
وافي
هذا المدعو وسيم يوسف داعية الضلال حبيب اسرائيل بوق الشيطان الاكبر ابن زايد عدو الاسلام
محمد
بالتوفيق يابوعلي، لاعب قمة بالاخلاق لكن ظلم اعلامياً.

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