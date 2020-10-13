بالفيديو.. مواطن يبدع في نحت الشخصيات الملكية بتصميمات مذهلة

الرياض (صدى):
نجح مواطن في إبداع الشخصيات الملكية بتصميم ونحت فني هائل حاز على إعجاب كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وإقبال من الجمهور .
وأكد المواطن حسين السقاف أنه يعشق فن التصميم والرسم منذ أن كان طفلاً وعندما كبر درس برامج التصميم وشارك الفكرة مع شباب آخرين ليقدموا نموذج متكامل في التصميم والنحت للشخصيات المؤثرة في المجتمع السعودي .
وأضاف في " برنامج اليوم " المذاع على قناة الإخبارية أن المنحوتات تكون مصنوعة من السيراميك أو الذهب أو النحاس حسب رغبة العميل ، وأنه لم يكن متوقعاً هذا النجاح موجهاً شكره لكل من دعمه .