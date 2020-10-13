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بالفيديو.. مواطن يبدع في نحت الشخصيات الملكية بتصميمات مذهلة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1275
بالفيديو.. مواطن يبدع في نحت الشخصيات الملكية بتصميمات مذهلة

الرياض (صدى):
نجح مواطن في إبداع الشخصيات الملكية بتصميم ونحت فني هائل حاز على إعجاب كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وإقبال من الجمهور .

وأكد المواطن حسين السقاف أنه يعشق فن التصميم والرسم منذ أن كان طفلاً وعندما كبر درس برامج التصميم وشارك الفكرة مع شباب آخرين ليقدموا نموذج متكامل في التصميم والنحت للشخصيات المؤثرة في المجتمع السعودي .

وأضاف في " برنامج اليوم " المذاع على قناة الإخبارية أن المنحوتات تكون مصنوعة من السيراميك أو الذهب أو النحاس حسب رغبة العميل ، وأنه لم يكن متوقعاً هذا النجاح موجهاً شكره لكل من دعمه .

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أحدث التعليقات

الداهيه
علي الطلاق ان طلق بن مطلق بن طلق اطلق رجال ساعه ما صدر البأر🐮🐮🐮... نعم السائب يصادر وسمع يافطيحان و اعنيك يا بطيحان
Zoolعالمي
sqon 123 هههههه الاعتزال هذا كان ايام الطفره يجمعون لهم دراهم الحين يسولهم كيكه وكم شمعه وانتهى شكلك من جيل صمدو وعيسى حمدان
كان زمان
الله لطف بك ...
الداهيه
دذلحين هل تبون اعلق... او بس ينشف حلقي على الفاضي.. كلامي استشارات مفيده لو بالغرب اشتروها بالذهب والفضه..
كان زمان
كل شركات الأتصتلات مجرمة .. بلا أستثناء ...!!

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