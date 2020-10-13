بالفيديو.. دلائل جديدة تؤكد تورط تركيا في معركة أرمينيا وأذربيجان

وكالات (صدى):
يشهد النزاع المحتدم بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم ناغورني كاراباخ مشاركة مرتزقة سوريين تابعين لتركيا.
وأظهر مقطع فيديو دليل جديد يدل على تورط تركيا في الصراع المقام حاليا بين أرمينيا وأذربيجان، حيث ظهر ثلاثة مسلحين يتحدثون أمام لافتة وأشاروا بعلامة "الذئاب الرمادية"، وهي علامة لمنظمة قومية تركية متعصبة.
كما ظهر أيضا أحد المسلحين السوريين وهو في أحد المواقع التى تشهد اضطرابات في إقليم ناغورني كاراباخ وهو يقول "أرمينيا، ذبحوا شبابنا".
الجدير بالذكر أن أذربيجان، حليفة تركيا، تؤكد عدم وجود المرتزقة في النزاع مع أرمينيا ، إلا أن عدة دلائل تؤكد وجود المرتزقة السوريين في الصراع القائم بينهما.