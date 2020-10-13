الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. دلائل جديدة تؤكد تورط تركيا في معركة أرمينيا وأذربيجان

Time منذ 20 دقيقة
Views 1286
بالفيديو.. دلائل جديدة تؤكد تورط تركيا في معركة أرمينيا وأذربيجان

وكالات (صدى):
يشهد النزاع المحتدم بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم ناغورني كاراباخ مشاركة مرتزقة سوريين تابعين لتركيا.

وأظهر مقطع فيديو دليل جديد يدل على تورط تركيا في الصراع المقام حاليا بين أرمينيا وأذربيجان، حيث ظهر ثلاثة مسلحين يتحدثون أمام لافتة وأشاروا بعلامة "الذئاب الرمادية"، وهي علامة لمنظمة قومية تركية متعصبة.

كما ظهر أيضا أحد المسلحين السوريين وهو في أحد المواقع التى تشهد اضطرابات في إقليم ناغورني كاراباخ وهو يقول "أرمينيا، ذبحوا شبابنا".

الجدير بالذكر أن أذربيجان، حليفة تركيا، تؤكد عدم وجود المرتزقة في النزاع مع أرمينيا ، إلا أن عدة دلائل تؤكد وجود المرتزقة السوريين في الصراع القائم بينهما.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الداهيه
علي الطلاق ان طلق بن مطلق بن طلق اطلق رجال ساعه ما صدر البأر🐮🐮🐮... نعم السائب يصادر وسمع يافطيحان و اعنيك يا بطيحان
Zoolعالمي
sqon 123 هههههه الاعتزال هذا كان ايام الطفره يجمعون لهم دراهم الحين يسولهم كيكه وكم شمعه وانتهى شكلك من جيل صمدو وعيسى حمدان
كان زمان
الله لطف بك ...
الداهيه
دذلحين هل تبون اعلق... او بس ينشف حلقي على الفاضي.. كلامي استشارات مفيده لو بالغرب اشتروها بالذهب والفضه..
كان زمان
كل شركات الأتصتلات مجرمة .. بلا أستثناء ...!!

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواطن يبدع في نحت الشخصيات الملكية بتصميمات مذهلة
بالفيديو.. مواطن يبدع في نحت الشخصيات الملكية بتصميمات مذهلة
Time منذ 13 دقيقة Views 1274
بالفيديو.. دلائل جديدة تؤكد تورط تركيا في معركة أرمينيا وأذربيجان
بالفيديو.. دلائل جديدة تؤكد تورط تركيا في معركة أرمينيا وأذربيجان
Time منذ 20 دقيقة Views 1286
«الخضيري» يحذر من خطورة منتجات إنقاص الوزن
«الخضيري» يحذر من خطورة منتجات إنقاص الوزن
Time منذ 21 دقيقة Views 1140
مصادرة 55 رأس أبقار سائبة في جنوب مكة
مصادرة 55 رأس أبقار سائبة في جنوب مكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1508
بالفيديو.. سبب اهتمام المملكة بالاستثمار في القطاع السياحي
بالفيديو.. سبب اهتمام المملكة بالاستثمار في القطاع السياحي
Time منذ 36 دقيقة Views 1284
«الشورى» يطالب برفع مستوى التوطين في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية
«الشورى» يطالب برفع مستوى التوطين في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية
Time منذ 45 دقيقة Views 1470
المملكة تدعم إنشاء محطات عملاقة للطاقة الشمسية في السودان
المملكة تدعم إنشاء محطات عملاقة للطاقة الشمسية في السودان
Time منذ 51 دقيقة Views 1486
«الشورى» يوافق على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية إلى نظام المرور
«الشورى» يوافق على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية إلى نظام المرور
Time منذ 55 دقيقة Views 1537
مواطن يحتال على 950 شخصا ويستولى على 220 مليون ريال
مواطن يحتال على 950 شخصا ويستولى على 220 مليون ريال
Time منذ ساعة Views 2669
"الشورى" يوجه بإنشاء إدارة خاصة لتقديم خدمات للمتقاعدين
"الشورى" يوجه بإنشاء إدارة خاصة لتقديم خدمات للمتقاعدين
Time منذ ساعة Views 1625