«الشورى» يطالب برفع مستوى التوطين في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية

الرياض (صدى):
أكد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، أنه على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وضع خطة تنفيذية لرفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية ، وذلك عن طريق توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عباس هادي.
وطالب المجلس في-قرار أصدره اليوم –بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي1440/ 1441هـ، الهيئة بتخصيص مواقع في المدن الصناعيةومناطق التقنية لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعات وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها.
وشدد عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تخصيص أراضٍ مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي مخصصة للصناعات التقنية والحرفية لاستقطاب ودعم فئة الشباب ورواد الأعمال السعوديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية؛ لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية.