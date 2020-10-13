مواطن يحتال على 950 شخصا ويستولى على 220 مليون ريال

عادل الحربي (صدى):
أقدم مواطن بمساعدة أشخاص آخرين على خداع نحو 950 شخصا بحجة استثمار وتوظيف أموالهم في شركات أسهم وبورصة عالمية.
وروج المواطن عن نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي، واستولى على مبالغ هائلة، مدعياً أنه شخصية مهمة ويتمتع بالثراء.
وكان المواطن، وفقا لـ"عكاظ"، يقابل الضحايا ومعه حارس شخصي وسيارة فارهة، كما قدم لبعضهم خلال اجتماعاته هدايا عبارة عن سبائك ذهب.
وقدم موظف لدى شركة المواطن بلاغاً بأن الأخير لديه أموال طائلة وأن عدد من المساهمين يطالبون باسترداد أموالهم، كما قدم عدد آخر من الضحايا بلاغات ضده، مطالبين باستعادة أموالهم التي تقدر بنحو 250 مليون ريال.