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مواطن يحتال على 950 شخصا ويستولى على 220 مليون ريال

Time منذ ساعة
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مواطن يحتال على 950 شخصا ويستولى على 220 مليون ريال

عادل الحربي (صدى):
أقدم مواطن بمساعدة أشخاص آخرين على خداع نحو 950 شخصا بحجة استثمار وتوظيف أموالهم في شركات أسهم وبورصة عالمية.

وروج المواطن عن نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي، واستولى على مبالغ هائلة، مدعياً أنه شخصية مهمة ويتمتع بالثراء.

وكان المواطن، وفقا لـ"عكاظ"، يقابل الضحايا ومعه حارس شخصي وسيارة فارهة، كما قدم لبعضهم خلال اجتماعاته هدايا عبارة عن سبائك ذهب.

وقدم موظف لدى شركة المواطن بلاغاً بأن الأخير لديه أموال طائلة وأن عدد من المساهمين يطالبون باسترداد أموالهم، كما قدم عدد آخر من الضحايا بلاغات ضده، مطالبين باستعادة أموالهم التي تقدر بنحو 250 مليون ريال.

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أحدث التعليقات

الداهيه
علي الطلاق ان طلق بن مطلق بن طلق اطلق رجال ساعه ما صدر البأر🐮🐮🐮... نعم السائب يصادر وسمع يافطيحان و اعنيك يا بطيحان
Zoolعالمي
sqon 123 هههههه الاعتزال هذا كان ايام الطفره يجمعون لهم دراهم الحين يسولهم كيكه وكم شمعه وانتهى شكلك من جيل صمدو وعيسى حمدان
كان زمان
الله لطف بك ...
الداهيه
دذلحين هل تبون اعلق... او بس ينشف حلقي على الفاضي.. كلامي استشارات مفيده لو بالغرب اشتروها بالذهب والفضه..
كان زمان
كل شركات الأتصتلات مجرمة .. بلا أستثناء ...!!

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