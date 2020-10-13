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مصادرة 55 رأس أبقار سائبة في جنوب مكة

Time منذ 28 دقيقة
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مصادرة 55 رأس أبقار سائبة في جنوب مكة

مكة المكرمة (صدى):
صادرت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة اليوم الثلائاء 55 رأس من الأبقار السائبة مع إزالة الحظائر المخالفة .

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية للبلدية لمنع الإبل والمواشي السائبة التي تهدد المارين على الطرق وتسبب الحوادث .

وأوضح مدير إدارة وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أنه تم حجز المواشي المصادرة بالحظائر وتوفير الرعاية لها ، والتخلص من المواشي المريضة بالطرق الصحية الوقائية ، داعياً الجميع للإبلاغ عن المواشي والإبل السائبة عبر الرقم " 940 " .

وكانت بلدية جنوب مكة قد نفذت أمس حملة ميدانية وتم مصادرة 6 إبل سائبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات .

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أحدث التعليقات

الداهيه
علي الطلاق ان طلق بن مطلق بن طلق اطلق رجال ساعه ما صدر البأر🐮🐮🐮... نعم السائب يصادر وسمع يافطيحان و اعنيك يا بطيحان
Zoolعالمي
sqon 123 هههههه الاعتزال هذا كان ايام الطفره يجمعون لهم دراهم الحين يسولهم كيكه وكم شمعه وانتهى شكلك من جيل صمدو وعيسى حمدان
كان زمان
الله لطف بك ...
الداهيه
دذلحين هل تبون اعلق... او بس ينشف حلقي على الفاضي.. كلامي استشارات مفيده لو بالغرب اشتروها بالذهب والفضه..
كان زمان
كل شركات الأتصتلات مجرمة .. بلا أستثناء ...!!

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