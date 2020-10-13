مصادرة 55 رأس أبقار سائبة في جنوب مكة

مكة المكرمة (صدى):
صادرت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة اليوم الثلائاء 55 رأس من الأبقار السائبة مع إزالة الحظائر المخالفة .
جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية للبلدية لمنع الإبل والمواشي السائبة التي تهدد المارين على الطرق وتسبب الحوادث .
وأوضح مدير إدارة وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أنه تم حجز المواشي المصادرة بالحظائر وتوفير الرعاية لها ، والتخلص من المواشي المريضة بالطرق الصحية الوقائية ، داعياً الجميع للإبلاغ عن المواشي والإبل السائبة عبر الرقم " 940 " .
وكانت بلدية جنوب مكة قد نفذت أمس حملة ميدانية وتم مصادرة 6 إبل سائبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات .
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