إصابة شخصين في حادث مروري بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
شهدت عقبة الملك فهد ( بعد نفق ٢ ) باتجاه الباحة اليوم الثلاثاء ، حادث مروري أدى لإصابة شخصين.
وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني ان عمليات الهلال تلقت بلاغا عن وقوع حادث في تمام الساعه 12:47م بعد ظهر اليوم الموقع: عقبة الملك فهد ( بعد نفق ٢ ) باتجاه الباحة.
واضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وفرقة اسعافيه من الصحة وعند وصول الفرق أتضح وجود اصابتين بالموقع خطيرة تم التدخل اسعافياً وتثبيت المصابين وعمل الاسعافات الاوليه لهم ونقلت جميع الاصابات لمستشفى المخواه العام .