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إصابة شخصين في حادث مروري بالباحة

Time منذ ساعة
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إصابة شخصين في حادث مروري بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
شهدت عقبة الملك فهد ( بعد نفق ٢ ) باتجاه الباحة اليوم الثلاثاء ، حادث مروري أدى لإصابة شخصين.

وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني ان عمليات الهلال تلقت بلاغا عن وقوع حادث في تمام الساعه 12:47م بعد ظهر اليوم الموقع: عقبة الملك فهد ( بعد نفق ٢ ) باتجاه الباحة.

واضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وفرقة اسعافيه من الصحة وعند وصول الفرق أتضح وجود اصابتين بالموقع خطيرة تم التدخل اسعافياً وتثبيت المصابين وعمل الاسعافات الاوليه لهم ونقلت جميع الاصابات لمستشفى المخواه العام .

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أحدث التعليقات

منيرة الحربي
مقال متميز من قلم كاتبة تعشق التميز ، سلمت الأنامل التي خطت هذا الإبداع .. ومن حسن الإعجاب عاودت القراءة مرات عدة ، ووجدت أنه يلامس حياتنا اليومية ، التي تتطلب التجمل أحياناً ، وبذلك نجلب السعادة لأنفسنا ولمن حولنا .. جميلاً هو أحساسك الذي صورتيه لنا ، وننتظر المزيد من المقالات من قلمك المنساب بكل ماهو جميل ومميز
abdul
بس الصحيح ان عدد كبير (لا اقول الاكثرية) من الذين جاهم الضغط والسمنة وانسداد الشرايين تكون المرأة هي السبب . يكفي ان تشوف صحتهم ووسامتهم قبل الزواج وخمس سنوات بعد الزواج . مقارنة بسيطة توريك الحقيقة المُرة.
وافي
تضحكون على انفسكم رؤية الفلس والافلاس ونشر الفسق والضلال اللهم عجل بالفرج يارب العالمين
وافي
هذا المدعو وسيم يوسف داعية الضلال حبيب اسرائيل بوق الشيطان الاكبر ابن زايد عدو الاسلام
محمد
بالتوفيق يابوعلي، لاعب قمة بالاخلاق لكن ظلم اعلامياً.

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