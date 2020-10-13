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"الشورى" يوجه بإنشاء إدارة خاصة لتقديم خدمات للمتقاعدين

Time منذ ساعة
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"الشورى" يوجه بإنشاء إدارة خاصة لتقديم خدمات للمتقاعدين

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى خلال جلسته المنعقده اليوم الثلاثاء المؤسسة العامة للتقاعد بإنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين.

كما طالب الشورى خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي1440/ 1441 هـ بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استناداً على نتائج الدراسات ، والأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة والكفاية والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.

ونبه " الشورى " بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها ، وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة .

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أحدث التعليقات

الداهيه
علي الطلاق ان طلق بن مطلق بن طلق اطلق رجال ساعه ما صدر البأر🐮🐮🐮... نعم السائب يصادر وسمع يافطيحان و اعنيك يا بطيحان
Zoolعالمي
sqon 123 هههههه الاعتزال هذا كان ايام الطفره يجمعون لهم دراهم الحين يسولهم كيكه وكم شمعه وانتهى شكلك من جيل صمدو وعيسى حمدان
كان زمان
الله لطف بك ...
الداهيه
دذلحين هل تبون اعلق... او بس ينشف حلقي على الفاضي.. كلامي استشارات مفيده لو بالغرب اشتروها بالذهب والفضه..
كان زمان
كل شركات الأتصتلات مجرمة .. بلا أستثناء ...!!

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