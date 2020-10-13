بالفيديو.. «أمن الدولة» يعلن إحباط العديد من العمليات الإرهابية كانت على وشك التنفيذ

الرياض (صدى):
أعلنت رئاسة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، أنَّ الجهود الأمنية أسفرت عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ، عبر استخدام مواد متفجرة مجموعها 49 طنًا.
وناشدت الجميع بالتعاون معها بالاتصال على الرقم 990 للإبلاغ عن الإرهابيين، لافتة إلى أن وسائل الإرهاب في ترويع الآمنين متعددة وأخطرها وأكثرها وحشية، هي التفجيرات التي تكمن خطورتها بنشر دمار بأكبر مساحة ممكنة وإزهاق أكبر عدد ممكن من الأرواح بشكل عشوئي بلا وعيٍ أو تفكير بحياة الأبرياء.
وأشارت إلى أنَّ التنظيمات الإرهابية تحاول الحصول على المواد المتفجرة أو تصنيعها رغم خطورة وجودها بمناطق مأهولة بالسكان؛ وذلك لتنفيذ تفجيراتهم الإجرامية وحتى المصلين استُهْدِفوا بأحزمة ناسفة.