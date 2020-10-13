الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «أمن الدولة» يعلن إحباط العديد من العمليات الإرهابية كانت على وشك التنفيذ

Time منذ ساعة
Views 1908
بالفيديو.. «أمن الدولة» يعلن إحباط العديد من العمليات الإرهابية كانت على وشك التنفيذ

الرياض (صدى):
أعلنت رئاسة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، أنَّ الجهود الأمنية أسفرت عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ، عبر استخدام مواد متفجرة مجموعها 49 طنًا.

وناشدت الجميع بالتعاون معها بالاتصال على الرقم 990 للإبلاغ عن الإرهابيين، لافتة إلى أن وسائل الإرهاب في ترويع الآمنين متعددة وأخطرها وأكثرها وحشية، هي التفجيرات التي تكمن خطورتها بنشر دمار بأكبر مساحة ممكنة وإزهاق أكبر عدد ممكن من الأرواح بشكل عشوئي بلا وعيٍ أو تفكير بحياة الأبرياء.

وأشارت إلى أنَّ التنظيمات الإرهابية تحاول الحصول على المواد المتفجرة أو تصنيعها رغم خطورة وجودها بمناطق مأهولة بالسكان؛ وذلك لتنفيذ تفجيراتهم الإجرامية وحتى المصلين استُهْدِفوا بأحزمة ناسفة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الداهيه
علي الطلاق ان طلق بن مطلق بن طلق اطلق رجال ساعه ما صدر البأر🐮🐮🐮... نعم السائب يصادر وسمع يافطيحان و اعنيك يا بطيحان
Zoolعالمي
sqon 123 هههههه الاعتزال هذا كان ايام الطفره يجمعون لهم دراهم الحين يسولهم كيكه وكم شمعه وانتهى شكلك من جيل صمدو وعيسى حمدان
كان زمان
الله لطف بك ...
الداهيه
دذلحين هل تبون اعلق... او بس ينشف حلقي على الفاضي.. كلامي استشارات مفيده لو بالغرب اشتروها بالذهب والفضه..
كان زمان
كل شركات الأتصتلات مجرمة .. بلا أستثناء ...!!

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواطن يبدع في نحت الشخصيات الملكية بتصميمات مذهلة
بالفيديو.. مواطن يبدع في نحت الشخصيات الملكية بتصميمات مذهلة
Time منذ 12 دقيقة Views 1260
بالفيديو.. دلائل جديدة تؤكد تورط تركيا في معركة أرمينيا وأذربيجان
بالفيديو.. دلائل جديدة تؤكد تورط تركيا في معركة أرمينيا وأذربيجان
Time منذ 20 دقيقة Views 1284
«الخضيري» يحذر من خطورة منتجات إنقاص الوزن
«الخضيري» يحذر من خطورة منتجات إنقاص الوزن
Time منذ 20 دقيقة Views 1137
مصادرة 55 رأس أبقار سائبة في جنوب مكة
مصادرة 55 رأس أبقار سائبة في جنوب مكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1495
بالفيديو.. سبب اهتمام المملكة بالاستثمار في القطاع السياحي
بالفيديو.. سبب اهتمام المملكة بالاستثمار في القطاع السياحي
Time منذ 35 دقيقة Views 1281
«الشورى» يطالب برفع مستوى التوطين في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية
«الشورى» يطالب برفع مستوى التوطين في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية
Time منذ 45 دقيقة Views 1465
المملكة تدعم إنشاء محطات عملاقة للطاقة الشمسية في السودان
المملكة تدعم إنشاء محطات عملاقة للطاقة الشمسية في السودان
Time منذ 50 دقيقة Views 1481
«الشورى» يوافق على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية إلى نظام المرور
«الشورى» يوافق على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية إلى نظام المرور
Time منذ 55 دقيقة Views 1537
مواطن يحتال على 950 شخصا ويستولى على 220 مليون ريال
مواطن يحتال على 950 شخصا ويستولى على 220 مليون ريال
Time منذ ساعة Views 2651
"الشورى" يوجه بإنشاء إدارة خاصة لتقديم خدمات للمتقاعدين
"الشورى" يوجه بإنشاء إدارة خاصة لتقديم خدمات للمتقاعدين
Time منذ ساعة Views 1620