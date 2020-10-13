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الكشف عن مواصفات "آيفون 12" وخاصية مذهلة بالكاميرا لأول مرة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1485
الكشف عن مواصفات "آيفون 12" وخاصية مذهلة بالكاميرا لأول مرة

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات تفاصيل جديدة حول هاتف آبل الجديد آيفون 12 ، والذي سيغزو سوق الهواتف الذكية قريباً بمواصفات مذهلة .

وأشارت أن الهاتف الجديد جاء بخاصية مميزة في التكبير أو الزووم حيث يمكن أن يكبر الصورة 30مرة ، بجانب تحسينات الكاميرا التي وصلت دقتها إلى 108 ميجايكسل ، وسيعمل بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس ، بجانب حجم الشاشة وتقنيات أخرى .

وأكدت التسريبات أن هناك 4 أنواع من الهاتف الجديد وهي: “آيفون 12″، و”آيفون 12 بلاس”، و”آيفون 12 برو”، و”آيفون 12 برو ماكس ، ومن المقرر بدء الطلب عيه خلال ثلاثة أيام .

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أحدث التعليقات

المليليح
الصحيفه هلالييه محرر الخبر هلالي التويجري هلالي واشغلهم النصر هههههههههه الله يجعل النصر أكبر همكم والله الطواقي مهتمين بالنصر اكثر من النصراويين 😀😀
ابو عمار
اوكي
ابو سعود
الحكم في ذمة اللي اصدر التأمين احنا كمواطنين علينا التأمين فقط مجبرين وعشان الغشمان تتصلح سياراتهم على حسابنا فقط
ابو عمار
فعلا مكينة او ماطور الهواء مهم جدا يكون في السياره وعلى فكره موجود انواع كثيره في ساكو باسعار مختلفه حسب قوة الماطور
ابو عمار
طيب اين دولته او مكان تواجده ثم اين الفديو

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