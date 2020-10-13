الكشف عن مواصفات "آيفون 12" وخاصية مذهلة بالكاميرا لأول مرة

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات تفاصيل جديدة حول هاتف آبل الجديد آيفون 12 ، والذي سيغزو سوق الهواتف الذكية قريباً بمواصفات مذهلة .
وأشارت أن الهاتف الجديد جاء بخاصية مميزة في التكبير أو الزووم حيث يمكن أن يكبر الصورة 30مرة ، بجانب تحسينات الكاميرا التي وصلت دقتها إلى 108 ميجايكسل ، وسيعمل بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس ، بجانب حجم الشاشة وتقنيات أخرى .
وأكدت التسريبات أن هناك 4 أنواع من الهاتف الجديد وهي: “آيفون 12″، و”آيفون 12 بلاس”، و”آيفون 12 برو”، و”آيفون 12 برو ماكس ، ومن المقرر بدء الطلب عيه خلال ثلاثة أيام .
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