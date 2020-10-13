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بالفيديو.. القبض على مجموعة وافدين ومواطنين مخالفين للأنظمة في الرياض

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. القبض على مجموعة وافدين ومواطنين مخالفين للأنظمة في الرياض

الرياض (صدى):
أسفرت الحملة الأمنية التي قامت بها إدارة دوريات أمن المحافظات في الرياض، عن القبض على مجموعة وافدين ومواطنين ومخالفي أنظمة الإقامة؛ حيث أوقفت شخص يقود دراجة نارية بعد الاشتباه فيه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 قارورة من الخمر المصنع مخبأة داخل شنطة على ظهره، فضلًا عن إيقاف مركبة في حي الشميسي يقودها شخص بحالة غير طبيعية وبعد تفتيشها عثر على مواد خاضعة للرقابة الطبية وهي عبارة عن 120 قرص "الروج" و380 قرص "زاناكس" ومادة يشتبه أنها من الحشيش المخدر.

وفي السياق نفسه، تم إيقاف 9 أشخاص من الجنسية البنغلاديشية يحملون إقامات مزورة، وضبط 2 من الجنسية الإثيوبية مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود، والقبض على شخص آخر يحمل مادة الحشيش المخدر، وضبط شخصين أحدهما مواطن والآخر من غير محددي الجنسية.

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أحدث التعليقات

الداهيه
علي الطلاق ان طلق بن مطلق بن طلق اطلق رجال ساعه ما صدر البأر🐮🐮🐮... نعم السائب يصادر وسمع يافطيحان و اعنيك يا بطيحان
Zoolعالمي
sqon 123 هههههه الاعتزال هذا كان ايام الطفره يجمعون لهم دراهم الحين يسولهم كيكه وكم شمعه وانتهى شكلك من جيل صمدو وعيسى حمدان
كان زمان
الله لطف بك ...
الداهيه
دذلحين هل تبون اعلق... او بس ينشف حلقي على الفاضي.. كلامي استشارات مفيده لو بالغرب اشتروها بالذهب والفضه..
كان زمان
كل شركات الأتصتلات مجرمة .. بلا أستثناء ...!!

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