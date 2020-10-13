بالفيديو.. القبض على مجموعة وافدين ومواطنين مخالفين للأنظمة في الرياض

الرياض (صدى):
أسفرت الحملة الأمنية التي قامت بها إدارة دوريات أمن المحافظات في الرياض، عن القبض على مجموعة وافدين ومواطنين ومخالفي أنظمة الإقامة؛ حيث أوقفت شخص يقود دراجة نارية بعد الاشتباه فيه.
وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 قارورة من الخمر المصنع مخبأة داخل شنطة على ظهره، فضلًا عن إيقاف مركبة في حي الشميسي يقودها شخص بحالة غير طبيعية وبعد تفتيشها عثر على مواد خاضعة للرقابة الطبية وهي عبارة عن 120 قرص "الروج" و380 قرص "زاناكس" ومادة يشتبه أنها من الحشيش المخدر.
وفي السياق نفسه، تم إيقاف 9 أشخاص من الجنسية البنغلاديشية يحملون إقامات مزورة، وضبط 2 من الجنسية الإثيوبية مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود، والقبض على شخص آخر يحمل مادة الحشيش المخدر، وضبط شخصين أحدهما مواطن والآخر من غير محددي الجنسية.