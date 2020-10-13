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قرية زَبنة التاريخية بأبها.. تراث عمراني شامخ
منذ 31 دقيقة
358
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أحدث التعليقات
المليليح
الصحيفه هلالييه محرر الخبر هلالي التويجري هلالي واشغلهم النصر هههههههههه الله يجعل النصر أكبر همكم والله الطواقي مهتمين بالنصر اكثر من النصراويين 😀😀
ابو عمار
اوكي
ابو سعود
الحكم في ذمة اللي اصدر التأمين احنا كمواطنين علينا التأمين فقط مجبرين وعشان الغشمان تتصلح سياراتهم على حسابنا فقط
ابو عمار
فعلا مكينة او ماطور الهواء مهم جدا يكون في السياره وعلى فكره موجود انواع كثيره في ساكو باسعار مختلفه حسب قوة الماطور
ابو عمار
طيب اين دولته او مكان تواجده ثم اين الفديو
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