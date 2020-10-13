جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في الرياض والأحساء وجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مسؤول شؤون الطلاب أول ، للرجال ، جدة : ويشترط بكالوريوس إدارة الأعمال ، وخبرة 3 سنوات .
2- مساعد إداري ثاني ، "نساء " ، الأحساء : دبلوم أو بكالوريوس إدارة ، سكرتارية ، إدارة مكاتب أو ما يعادله ، وخبرة سنتين .
3- مساعد إداري ثالث " رجال " ، الأحساء : دبلوم أو بكالوريوس إدارة ، سكرتارية ، إدارة مكاتب أو ما يعادلهم ، وخبرة سنة واحدة .
4- مساعد إداري رابع ، للرجال بالرياض : الثانوية العامة أو دبلوم ، وخبرة سنة .
5- مساعد إداري ثالث " رجال ، ونساء " الرياض : دبلوم أو بكالوريوس إدارة سكرتارية ، إدارة مكاتب أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنة .
6- مسؤول إدخال بيانات " نساء " ، الأحساء : بكالوريوس أو دبلوم ، وخبرة سنة .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .