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جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في الرياض والأحساء وجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مسؤول شؤون الطلاب أول ، للرجال ، جدة : ويشترط بكالوريوس إدارة الأعمال ، وخبرة 3 سنوات .

2- مساعد إداري ثاني ، "نساء " ، الأحساء : دبلوم أو بكالوريوس إدارة ، سكرتارية ، إدارة مكاتب أو ما يعادله ، وخبرة سنتين .

3- مساعد إداري ثالث " رجال " ، الأحساء : دبلوم أو بكالوريوس إدارة ، سكرتارية ، إدارة مكاتب أو ما يعادلهم ، وخبرة سنة واحدة .

4- مساعد إداري رابع ، للرجال بالرياض : الثانوية العامة أو دبلوم ، وخبرة سنة .

5- مساعد إداري ثالث " رجال ، ونساء " الرياض : دبلوم أو بكالوريوس إدارة سكرتارية ، إدارة مكاتب أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنة .

6- مسؤول إدخال بيانات " نساء " ، الأحساء : بكالوريوس أو دبلوم ، وخبرة سنة .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

المليليح
الصحيفه هلالييه محرر الخبر هلالي التويجري هلالي واشغلهم النصر هههههههههه الله يجعل النصر أكبر همكم والله الطواقي مهتمين بالنصر اكثر من النصراويين 😀😀
ابو عمار
اوكي
ابو سعود
الحكم في ذمة اللي اصدر التأمين احنا كمواطنين علينا التأمين فقط مجبرين وعشان الغشمان تتصلح سياراتهم على حسابنا فقط
ابو عمار
فعلا مكينة او ماطور الهواء مهم جدا يكون في السياره وعلى فكره موجود انواع كثيره في ساكو باسعار مختلفه حسب قوة الماطور
ابو عمار
طيب اين دولته او مكان تواجده ثم اين الفديو

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