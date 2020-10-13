الأعداد السابقة للصحيفة

السليمان يرد على من يشكك في أرقام الصحة عن كورونا

Time منذ ساعة
Views 2015
Comment 2
السليمان يرد على من يشكك في أرقام الصحة عن كورونا

الرياض (صدى):
رد الكاتب خالد السليمان على السؤال الذي يتردد عن مدى صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة يوميا بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا من مصادر قريبة في الوزارة أن الوضع في المملكة مطمئن والأرقام تعكس الوضع.

وقال السليمان في مقال بصحيفة "عكاظ"، سألت مسؤولا صديقا صدوقا عن صحة أرقام التقرير اليومي لإصابات وتعافي ووفيات كورونا، فأجاب بأنها صحيحة، وعليك أن تطمئن فنحن بخير قياسا ببعض الدول التي ما زالت تعاني من صعوبة السيطرة على تفشي الوباء أو صد موجته الثانية”.

وأضاف، حقيقة لا أعلم هل غيرت وزارة الصحة معايير إحصاء الإصابات والتشافي أو أنها ثابتة منذ بداية الجائحة، فهذا علمه عند الوزارة، لكنني أعلم ما هو ظاهر لي وهو أن وعي والتزام المجتمع بالتعليمات الاحترازية وإجراءات التباعد في التواصل مع الآخرين والتواجد في الأماكن العامة كان عاملا داعما في نجاح جهود التصدي للجائحة والحد من انتشار العدوى”.

وأكد السليمان في المقال أن الجيد في مجتمعنا أن كثيرين اكتسبوا ثقافة الوقاية، ولم تعد المسألة امتثالا لأوامر تصدرها الحكومة أو نصائح تقدمها وزارة الصحة، فالحذر عند لقاء الآخرين وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات في الأماكن العامة بات ذاتيا وتلقائيا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المليليح
الصحيفه هلالييه محرر الخبر هلالي التويجري هلالي واشغلهم النصر هههههههههه الله يجعل النصر أكبر همكم والله الطواقي مهتمين بالنصر اكثر من النصراويين 😀😀
ابو عمار
اوكي
ابو سعود
الحكم في ذمة اللي اصدر التأمين احنا كمواطنين علينا التأمين فقط مجبرين وعشان الغشمان تتصلح سياراتهم على حسابنا فقط
ابو عمار
فعلا مكينة او ماطور الهواء مهم جدا يكون في السياره وعلى فكره موجود انواع كثيره في ساكو باسعار مختلفه حسب قوة الماطور
ابو عمار
طيب اين دولته او مكان تواجده ثم اين الفديو

أخر الأخبار

بالفيديو والصور.. انطلاق «رحلة الشيبان» لتوثيق الأماكن السياحية في المملكة
بالفيديو والصور.. انطلاق «رحلة الشيبان» لتوثيق الأماكن السياحية في المملكة
Time منذ 3 دقائق Views 1103
شركة تقدم شاحن لاسلكي جديد لهواتف آيفون 12
شركة تقدم شاحن لاسلكي جديد لهواتف آيفون 12
Time منذ 23 دقيقة Views 1096
قرية زَبنة التاريخية بأبها.. تراث عمراني شامخ
قرية زَبنة التاريخية بأبها.. تراث عمراني شامخ
Time منذ 30 دقيقة Views 356
بالصور.. طفل ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه بالخطأ
بالصور.. طفل ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه بالخطأ
Time منذ 33 دقيقة Views 222
وظائف شاغرة في شركة تحكم بالرياض
وظائف شاغرة في شركة تحكم بالرياض
Time منذ 38 دقيقة Views 1396
الكشف عن مواصفات "آيفون 12" وخاصية مذهلة بالكاميرا لأول مرة
الكشف عن مواصفات "آيفون 12" وخاصية مذهلة بالكاميرا لأول مرة
Time منذ 43 دقيقة Views 1482
بالفيديو.. رجل يضع شفرات مكسورة لسكين وشظايا معدنية في علب طعام الأطفال
بالفيديو.. رجل يضع شفرات مكسورة لسكين وشظايا معدنية في علب طعام الأطفال
Time منذ 51 دقيقة Views 354
فيديو خادش لأحد مشاهير مواقع التواصل يثير جدلاً
فيديو خادش لأحد مشاهير مواقع التواصل يثير جدلاً
Time منذ 55 دقيقة Views 2390
جهاز بسيط لضمان عدم التعرض لورطة على الطريق
جهاز بسيط لضمان عدم التعرض لورطة على الطريق
Time منذ ساعة Views 1322
أول تصريح لترامب بعد استئنافه تجمعاته الانتخابية
أول تصريح لترامب بعد استئنافه تجمعاته الانتخابية
Time منذ ساعة Views 1477