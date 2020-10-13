السليمان يرد على من يشكك في أرقام الصحة عن كورونا

الرياض (صدى):
رد الكاتب خالد السليمان على السؤال الذي يتردد عن مدى صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة يوميا بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا من مصادر قريبة في الوزارة أن الوضع في المملكة مطمئن والأرقام تعكس الوضع.
وقال السليمان في مقال بصحيفة "عكاظ"، سألت مسؤولا صديقا صدوقا عن صحة أرقام التقرير اليومي لإصابات وتعافي ووفيات كورونا، فأجاب بأنها صحيحة، وعليك أن تطمئن فنحن بخير قياسا ببعض الدول التي ما زالت تعاني من صعوبة السيطرة على تفشي الوباء أو صد موجته الثانية”.
وأضاف، حقيقة لا أعلم هل غيرت وزارة الصحة معايير إحصاء الإصابات والتشافي أو أنها ثابتة منذ بداية الجائحة، فهذا علمه عند الوزارة، لكنني أعلم ما هو ظاهر لي وهو أن وعي والتزام المجتمع بالتعليمات الاحترازية وإجراءات التباعد في التواصل مع الآخرين والتواجد في الأماكن العامة كان عاملا داعما في نجاح جهود التصدي للجائحة والحد من انتشار العدوى”.
وأكد السليمان في المقال أن الجيد في مجتمعنا أن كثيرين اكتسبوا ثقافة الوقاية، ولم تعد المسألة امتثالا لأوامر تصدرها الحكومة أو نصائح تقدمها وزارة الصحة، فالحذر عند لقاء الآخرين وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات في الأماكن العامة بات ذاتيا وتلقائيا.