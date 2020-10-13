الأعداد السابقة للصحيفة

هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

Time منذ ساعتين
Views 1422
هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي وفي ترقب صدور بيانات اقتصادية، ووسط متابعة مستجدات جائحة “كورونا”.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 1921.30 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.2% مسجلاً 1918.13 للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 1% عند 869.08 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.3% إلى 2433.39 دولار للأوقية.

 

 

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

المليليح
الصحيفه هلالييه محرر الخبر هلالي التويجري هلالي واشغلهم النصر هههههههههه الله يجعل النصر أكبر همكم والله الطواقي مهتمين بالنصر اكثر من النصراويين 😀😀
ابو عمار
اوكي
ابو سعود
الحكم في ذمة اللي اصدر التأمين احنا كمواطنين علينا التأمين فقط مجبرين وعشان الغشمان تتصلح سياراتهم على حسابنا فقط
ابو عمار
فعلا مكينة او ماطور الهواء مهم جدا يكون في السياره وعلى فكره موجود انواع كثيره في ساكو باسعار مختلفه حسب قوة الماطور
ابو عمار
طيب اين دولته او مكان تواجده ثم اين الفديو

أخر الأخبار

بالفيديو والصور.. انطلاق «رحلة الشيبان» لتوثيق الأماكن السياحية في المملكة
بالفيديو والصور.. انطلاق «رحلة الشيبان» لتوثيق الأماكن السياحية في المملكة
Time منذ 3 دقائق Views 1099
شركة تقدم شاحن لاسلكي جديد لهواتف آيفون 12
شركة تقدم شاحن لاسلكي جديد لهواتف آيفون 12
Time منذ 23 دقيقة Views 1096
قرية زَبنة التاريخية بأبها.. تراث عمراني شامخ
قرية زَبنة التاريخية بأبها.. تراث عمراني شامخ
Time منذ 30 دقيقة Views 356
بالصور.. طفل ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه بالخطأ
بالصور.. طفل ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه بالخطأ
Time منذ 33 دقيقة Views 222
وظائف شاغرة في شركة تحكم بالرياض
وظائف شاغرة في شركة تحكم بالرياض
Time منذ 38 دقيقة Views 1396
الكشف عن مواصفات "آيفون 12" وخاصية مذهلة بالكاميرا لأول مرة
الكشف عن مواصفات "آيفون 12" وخاصية مذهلة بالكاميرا لأول مرة
Time منذ 43 دقيقة Views 1480
بالفيديو.. رجل يضع شفرات مكسورة لسكين وشظايا معدنية في علب طعام الأطفال
بالفيديو.. رجل يضع شفرات مكسورة لسكين وشظايا معدنية في علب طعام الأطفال
Time منذ 50 دقيقة Views 353
فيديو خادش لأحد مشاهير مواقع التواصل يثير جدلاً
فيديو خادش لأحد مشاهير مواقع التواصل يثير جدلاً
Time منذ 55 دقيقة Views 2382
جهاز بسيط لضمان عدم التعرض لورطة على الطريق
جهاز بسيط لضمان عدم التعرض لورطة على الطريق
Time منذ ساعة Views 1322
أول تصريح لترامب بعد استئنافه تجمعاته الانتخابية
أول تصريح لترامب بعد استئنافه تجمعاته الانتخابية
Time منذ ساعة Views 1477