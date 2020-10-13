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حقيقة تأخر صرف مكافآت الطلاب في جامعة طيبة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1208
حقيقة تأخر صرف مكافآت الطلاب في جامعة طيبة

الرياض (صدى):
كشفت جامعة طيبة، اليوم الثلاثاء، حقيقة تأخر صرف مكافآت الامتياز لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك على ما تردد بشأن تعثر مشروعها الخاص بالمستشفى الجامعي الواقع شرق المدينة المنورة.

وقالت الجامعة، أنها استكملت إجراءات صرف المكافآت فور وصول قرار مباشرة الطلبة لمرحلة الامتياز، لافتة إلى أنها انتهت من صرف المكافآت وإيداعها في حسابات الطلاب والطالبات.

وأكدت أنها تعمل وفقًا لإجراءات محددة لتنفيذ مشاريعها العمرانية، كما تسعى لتذليل جميع العقبات التي تواجه هذه المشاريع، بجانب اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيه
ابو سعود
صحيح وقته طويل واكثر الاحيان مافيه دروس واحيانا تربية بدنية يعني فاضية واشوف حتى الموظفين عن بعد احسن ليش هم لأ وكل شيء يرجع زي ماهو بعد الكورونا الله يحمي المسلمين
حمدون احمد
هالحين احنا متعاونين مع الامانه كل يوم نصور مخالفين للاشتراطات الصحيه ونتعب ونرسل ماعبرونا لو بكلمه شكر عجبى
حمدون احمد
هالحين احنا متعاونين مع الامانه كل يوم نصور مخالفين للاشتراطات الصحيه ونتعب ونرسل ماعبرونا لو بكلمه شكر عجبى
ابو محمد 😎 ✍️
خير .............^^

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