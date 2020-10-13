حقيقة تأخر صرف مكافآت الطلاب في جامعة طيبة

الرياض (صدى):
كشفت جامعة طيبة، اليوم الثلاثاء، حقيقة تأخر صرف مكافآت الامتياز لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك على ما تردد بشأن تعثر مشروعها الخاص بالمستشفى الجامعي الواقع شرق المدينة المنورة.
وقالت الجامعة، أنها استكملت إجراءات صرف المكافآت فور وصول قرار مباشرة الطلبة لمرحلة الامتياز، لافتة إلى أنها انتهت من صرف المكافآت وإيداعها في حسابات الطلاب والطالبات.
وأكدت أنها تعمل وفقًا لإجراءات محددة لتنفيذ مشاريعها العمرانية، كما تسعى لتذليل جميع العقبات التي تواجه هذه المشاريع، بجانب اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.