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أولياء الأمور والطلاب يناشدون يتخفيف ساعات الدراسة على «مدرستي»

Time منذ 36 دقيقة
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أولياء الأمور والطلاب يناشدون يتخفيف ساعات الدراسة على «مدرستي»

الرياض (صدى):
ناشد أولياء أمور وطلاب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتخفيض ساعات الدراسة على منصة مدرستي وتخفيف المناهج الدراسية لضمان الإستفادة بشكل متكامل من المنظومة التعليمية الجديدة .

وأكد أولياء الأمور أن طول ساعات الدراسة على المنصة يُصعب على الطالب توفير وقت للمراجعة أو وحل الواجبات فضلاً عن صعوبة تأدية الأسرة الواجبات المعيشية كالذهاب للمستشفى أو غيرها من الإحتياجات .

وناشد أولياء الأمور بإختصار المنهج بحيث يتم التركيز على الثوابت الهامة لهذا العام الدراسي وتأجيل المعلومات الزائدة التي ستتكرر لما بعد كورونا .

كما أكدوا أن هناك مواد يمكن أن يذاكرها الطالب بدون معلم بمساعدة شخص مناسب كالتربية الدينية والتربية الفنية ، وبذلك يمكن اختصار الوقت على المنصة من 5 ساعات إلى ساعتين ونصف .

من ناحية أخرى طالب إداريون بعدم إلزامهم بالعمل اليومي من المدرسة ومساواتهم بالمعلمين من حيث الحضور وحسب ما يقتضيه العمل خاصةًوأن التعليم أصبح عن بعد .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيه
ابو سعود
صحيح وقته طويل واكثر الاحيان مافيه دروس واحيانا تربية بدنية يعني فاضية واشوف حتى الموظفين عن بعد احسن ليش هم لأ وكل شيء يرجع زي ماهو بعد الكورونا الله يحمي المسلمين
حمدون احمد
هالحين احنا متعاونين مع الامانه كل يوم نصور مخالفين للاشتراطات الصحيه ونتعب ونرسل ماعبرونا لو بكلمه شكر عجبى
حمدون احمد
هالحين احنا متعاونين مع الامانه كل يوم نصور مخالفين للاشتراطات الصحيه ونتعب ونرسل ماعبرونا لو بكلمه شكر عجبى
ابو محمد 😎 ✍️
خير .............^^

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