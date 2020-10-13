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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 42.06 دولارًا للبرميل

Time منذ ساعتين
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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 42.06 دولارًا للبرميل

وكالات (صدى):
صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ترقب صدور تقرير “أوبك” الشهري لمستويات الإنتاج عن سبتمبر، ووسط متابعة مستويات المعروض في خليج المكسيك عقب تراجع حدة إعصار “دلتا”، وفي النرويج مع انتهاء إضراب عمال قطاع الطاقة.

ووفق “رويترز” توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 5% في العام الجاري، وسط تقديرات بانخفاض استهلاك الفحم بنسبة 7% والنفط بنحو 8%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.8% إلى 42.06 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.8% عند 39.75 دولارًا للبرخميل.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيه
ابو سعود
صحيح وقته طويل واكثر الاحيان مافيه دروس واحيانا تربية بدنية يعني فاضية واشوف حتى الموظفين عن بعد احسن ليش هم لأ وكل شيء يرجع زي ماهو بعد الكورونا الله يحمي المسلمين
حمدون احمد
هالحين احنا متعاونين مع الامانه كل يوم نصور مخالفين للاشتراطات الصحيه ونتعب ونرسل ماعبرونا لو بكلمه شكر عجبى
حمدون احمد
هالحين احنا متعاونين مع الامانه كل يوم نصور مخالفين للاشتراطات الصحيه ونتعب ونرسل ماعبرونا لو بكلمه شكر عجبى
ابو محمد 😎 ✍️
خير .............^^

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