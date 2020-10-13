وظائف شاغرة في شركة تحكم بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة "تحكم" عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، بمسمى مسؤول أول الشراكات والتحالفات، ومدير مساعد الحسابات الرئيسية.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
كما اشترطت توافر خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المجال ذات الصلة بالوظيفة، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي:
مسؤول أول الشراكات والتحالفات : أضغط هنا
مدير مساعد الحسابات الرئيسية : أضغط هنا