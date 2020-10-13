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تحذير من "هاشتاجات" خطيرة تستهدف سرقة الحسابات البنكية

Time منذ ساعة
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تحذير من "هاشتاجات" خطيرة تستهدف سرقة الحسابات البنكية

الرياض (صدى):
حذر خبراء مصرفيون من إنتشار أوسمة " هاشتاجات " على مواقع التواصل الإجتماعي خاصةً " سناب شات " تحفز المستخدمين على كتابة حساباتهم البنكية بزعم إرسال حوالات مالية أو طلب تحويلات لأغراض غير أخلاقية .

وأكد الخبراء أن هذه الهاشتاجات تستغل قلة الوعي لسرقة الحسابات البنكية واختراقها ومنها هاشتاج بعنوان " رقم حسابي " ووقع ضحيته العديد من الأشخاص .

من جانبه أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن نظام المصارف السعودية وفر نظم حماية وأمن للمعلومات البنكية حيث لا يمكن الدخول على الحساب بالرقم فقط ويجب اتباع إجراءات معينه ووضع كلمة السر ورمز التفعيل ، لكن برغم ذلك يجب عدم الإفصاح عن رقم الحساب لأن الإختراق قد ينجح فضلاً عن إساءة استخدامها ، وفقاً لـ "الوطن ".

كما حذر " حافظ " من أشهر طرق الإحتيال المالي ، وهي من خلال جهاز الإستنساخ الذي يقرأ البطاقة آلياً ، ومن خلال الروابط المجهولة التي يتم إرسالها للمستخدم ، والبتكوين الذي سبق وتم التحذير منه .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيه
ابو سعود
صحيح وقته طويل واكثر الاحيان مافيه دروس واحيانا تربية بدنية يعني فاضية واشوف حتى الموظفين عن بعد احسن ليش هم لأ وكل شيء يرجع زي ماهو بعد الكورونا الله يحمي المسلمين
حمدون احمد
هالحين احنا متعاونين مع الامانه كل يوم نصور مخالفين للاشتراطات الصحيه ونتعب ونرسل ماعبرونا لو بكلمه شكر عجبى
حمدون احمد
هالحين احنا متعاونين مع الامانه كل يوم نصور مخالفين للاشتراطات الصحيه ونتعب ونرسل ماعبرونا لو بكلمه شكر عجبى
ابو محمد 😎 ✍️
خير .............^^

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