«الحج» تمنع البوفيهات المفتوحة في فنادق مكة وتلزمها بإسكان شخصين فقط بالغرفة

نايف السالم (صدى):
وضعت وزارة الحج والعمرة، عدة اشتراطات صحية ووقائية على كافة الفنادق والوحدات السكنية المخصصة لإسكان المعتمرين والزوار في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وشملت الاشتراطات تخصيص سكن أو طابق لكل فوج من المعتمرين القادمين على نفس الرحلة، وتوفير غرف عزل بها كل اشتراطات العزل المنزلي، مع توفير خط ساخن للتواصل مع وزارة الصحة في كل سكن.
وتضمنت الاشتراطات، منع البوفيهات المفتوحة عند تقديم الطعام وتطبيق بروتوكولات المطاعم، فضلًا عن تقليل الطاقة الاستيعابية للسكن المخصص للزوار والمعتمرين إلى النصف و ألا يزيد عدد الأفراد على 2 لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين الأسرّة.
ويمنع خروج المعتمرين والزوار من السكن المخصص قبل انتهاء مدة العزل المنزلي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض، وتخصيص مشرفين وحراس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوار وتوفير كافة المستلزمات خلال فترة العزل.