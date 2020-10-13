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«الموانئ» تحظر التدخين في عدة أماكن

Time منذ ساعة
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«الموانئ» تحظر التدخين في عدة أماكن

الرياض (صدى):
قررت الهيئة العامة للموانئ، اليوم الثلاثاء، منع التدخين منعا باتا في جميع المباني والمكاتب والمرافق والأحزمة الناقلة والورش والمخازن والمستودعات والمصاعد ودورات المياه، وداخل المركبات والمعدات والمصانع والرافعات والقوارب والمراكب.

وحصرت الهيئة التدخين في الأماكن المخصصة للتدخين فقط، إلى جانب منع بيع السجائر والسجائر الإلكترونية ومعداتها وإعادة ملئها، والترويج للتدخين في أي مكان في الموانئ.

ويأتي ذلك في سياق مسودة معايير الأمن والسلامة والبيئة التي طرحتها الهيئة للعموم أول من أمس، لأخذ المرئيات والملاحظات والمقترحات، وخصصت الهيئة معيارا خاصا للتدخين في مكان العمل؛ حيث تهدف منه إلى التأكد من أن بيئة العمل خالية من التدخين، وأن توفر أماكن خاصة للمدخنين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيه
ابو سعود
صحيح وقته طويل واكثر الاحيان مافيه دروس واحيانا تربية بدنية يعني فاضية واشوف حتى الموظفين عن بعد احسن ليش هم لأ وكل شيء يرجع زي ماهو بعد الكورونا الله يحمي المسلمين
حمدون احمد
هالحين احنا متعاونين مع الامانه كل يوم نصور مخالفين للاشتراطات الصحيه ونتعب ونرسل ماعبرونا لو بكلمه شكر عجبى
حمدون احمد
هالحين احنا متعاونين مع الامانه كل يوم نصور مخالفين للاشتراطات الصحيه ونتعب ونرسل ماعبرونا لو بكلمه شكر عجبى
ابو محمد 😎 ✍️
خير .............^^

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