الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 41 دقيقة
Views 1395
Comment 2
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة) ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..
sqon 123
مستقبله*

أخر الأخبار

بالصور.. اندلاع حريق في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات بالخبر
بالصور.. اندلاع حريق في مستودع لتخزين وتجهيز الفعاليات بالخبر
Time منذ دقيقتين Views 1066
زيارات ومباحثات سرية بين قطر وإسرائيل
زيارات ومباحثات سرية بين قطر وإسرائيل
Time منذ 34 دقيقة Views 1492
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ 41 دقيقة Views 1395
رجل يحاول قتل زوجة شقيقه لرفضها سلوكه الخادش للحياء
رجل يحاول قتل زوجة شقيقه لرفضها سلوكه الخادش للحياء
Time منذ ساعة Views 998
زوج كيم كاردشيان في حملته الإنتخابية: " علينا أن نتصرف بإيمان "
زوج كيم كاردشيان في حملته الإنتخابية: " علينا أن نتصرف بإيمان "
Time منذ ساعة Views 2036
الحصيني: أمطار وحبات برد على عدة مناطق
الحصيني: أمطار وحبات برد على عدة مناطق
Time منذ ساعتين Views 1859
فيلم رعب يقود طفلة للانتحار
فيلم رعب يقود طفلة للانتحار
Time منذ 3 ساعات Views 637
الخضيري: كلما تحمّض " الزبادي " أكثر زادت فائدته
الخضيري: كلما تحمّض " الزبادي " أكثر زادت فائدته
Time منذ 3 ساعات Views 2731
إصابة أحد القائمين على لقاح " جونسون آند جونسون " ضد كورونا بمرض غير مبرر
إصابة أحد القائمين على لقاح " جونسون آند جونسون " ضد كورونا بمرض غير مبرر
Time منذ 3 ساعات Views 747
بالفيديو..مواطن يوثق قيادته للسيارة من المقعد الجانبي
بالفيديو..مواطن يوثق قيادته للسيارة من المقعد الجانبي
Time منذ 3 ساعات Views 2588