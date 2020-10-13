إحصائية على مستوى المملكة: سرطان الثدي يصيب رجلًا كل 8 أيام

الرياض (صدى):
كشف رئيس جمعية الأورام السعودية، الدكتور متعب الفهيدي، عن إصابة 42 رجلاً بسرطان الثدي، حسب تقرير السجل الوطني للأورام 2019، مقابل تشخيص إصابة 2240 سيدة.
وتكشف الإحصائية إصابة الرجال بسرطان الثدي بمعدل إصابة كل ثمانية أيام، لكنها تظل نسبة منخفضة جداً في المملكة والعالم مقارنة بإصابات النساء.
وتأتي الإصابة بهذا المرض نتيجة عدة عوامل منها: التقدم في السن، أو التعرض للإشعاع، خصوصاً عند الخضوع لعلاج إشعاعي في منطقة الصدر، وزيادة إفراز هرمون الإستروجين، ومادة فيناستيرايد التي تستخدم لعلاج الصلع، وأخيراً التاريخ العائلي للإصابة بالمرض.