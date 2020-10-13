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إحصائية على مستوى المملكة: سرطان الثدي يصيب رجلًا كل 8 أيام

Time منذ ساعة
Views 1675
إحصائية على مستوى المملكة: سرطان الثدي يصيب رجلًا كل 8 أيام

الرياض (صدى):
كشف رئيس جمعية الأورام السعودية، الدكتور متعب الفهيدي، عن إصابة 42 رجلاً بسرطان الثدي، حسب تقرير السجل الوطني للأورام 2019، مقابل تشخيص إصابة 2240 سيدة.

وتكشف الإحصائية إصابة الرجال بسرطان الثدي بمعدل إصابة كل ثمانية أيام، لكنها تظل نسبة منخفضة جداً في المملكة والعالم مقارنة بإصابات النساء.

وتأتي الإصابة بهذا المرض نتيجة عدة عوامل منها: التقدم في السن، أو التعرض للإشعاع، خصوصاً عند الخضوع لعلاج إشعاعي في منطقة الصدر، وزيادة إفراز هرمون الإستروجين، ومادة فيناستيرايد التي تستخدم لعلاج الصلع، وأخيراً التاريخ العائلي للإصابة بالمرض.

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أحدث التعليقات

فبصل
عاهه
فبصل
وانت من سوى أسنانك وسافرت ع حسابه. ا ا كنت. ولد حصتنيه قول ههههههههه وبعدين عضيته بنفس الاسنان والله انك. عهاه َحتي ع حرمتك
فبصل
اقول متلبس. ابو. زنوبه. مافيه إلى العافيه. بس مكثر شوي ومحلي مضروب
abdul
الاغتصاب من كبري الجرائم، ولكن لا ينشر العدل في البلد الا اذا تكافأت العقوبة مع الجريمة . ولهذا شرعنا فرّق العقوبات علي حسب الجريمة . عقوبة الزنا غير عقوبة السرقة، وكذا عقوبة القتل غير عقوبة القذف ، لذا اري عقوبة الاغتصاب بالقتل غير متكافئ الا اذا كان اغتصب ثم قتل . سجن مدي الحياة مع عدم امكانية افراج مبكر عقوبة ليست سهلة. فلا داعي الّا التشدد اكثر، والتشدد لا يضمن البقية بيعتبرون.
فيصل
يدفعون ٣٠٠ مليون عشان أرباح ٣٣٠ الف ريال لمده ٣ سنوات؟؟؟؟؟

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